Przed rozpoczęciem expose Donalda Tuska na sali obrad ustawiła się długa kolejka posłów, którzy postanowili zapisać się do kolejki w serii pytań do premiera. Po poniedziałkowym przemówieniu Mateusza Morawieckiego były już szef rządu mierzył się z 107 pytaniami parlamentarzystów - gros z nich wywodziło się z Prawa i Sprawiedliwości.

- Każdy będzie mógł się do tego zapisać, pytania nie są limitowane - przekazał marszałek Szymon Hołownia. Ponadto, zanim premier rozpoczął swoje wystąpienie, przewidziano również rozpatrzenie wniosków formalnych.

Expose Donalda Tuska. Wystąpienie premiera na sali plenarnej Sejmu

- 16 lat temu miałem zaszczyt wygłosić pierwsze expose w roli premiera Rzeczpospolitej. Zapamiętałem jedną lekcję i wyciągnąłem z niej wnioski - chciałem powiedzieć o wszystkim, byłem debiutantem. Dostałem telefon z przestrogą: "Mówiłeś trzy godziny i to jedyne, co Polacy zapamiętają". Dziś skupię się więc na rzeczach najważniejszych - rozpoczął Donald Tusk.

Premier stwierdził, że kampania wyborcza była "brutalna i spektakularna". - Polska polityka od kilku ładnych lat zatraciła powagę debaty publicznej - ocenił.

- Moje wystąpienie chciałbym rozpocząć od podziękować dla tych wszystkich, którzy przez te lata nie zwątpili, że Polska może być lepsza, że Polska może być najlepszym miejscem na ziemi. Chciałbym podziękować Polsce, jestem bardzo dumny z mojego kraju, z Polek i Polaków. W kluczowej chwili zawsze potrafiliśmy się zmobilizować i doprowadzić do - zdaje się - niemożliwego. Jestem przekonany, że 15 października dołączy do symbolicznych dat w naszym kalendarzu - powiedział szef rządu.

Jak oznajmił Donald Tusk, minione wybory parlamentarne to dzień "buntu i demokracji". Polityk porównał tę datę do 4 czerwca, ponieważ Polki i Polacy wyłonili nową większość parlamentarną, którą sam premier nazwał "koalicją 15 października".

- Naszą przyszłość chcemy budować na naszych nadziejach i marzeniach oraz oczekiwaniach, które okazały się silniejsze od zwątpienia i apatii, a przede wszystkim silniejsze od zła, które rozpleniło się w naszym życiu publicznym w ostatnich latach - stwierdził Tusk.

Premier skierował słowa uznania wobec wyborców nowej większości sejmowej. - "Ruch 15 października" narodził się dzięki ludziom, którzy chcieli prawdy. Chciałbym podziękować tym ludziom, którzy w ramach Komitetu Obrony Demokracji i innych ruchach pokazywali swoją miłość do ojczyzny oraz poszanowania państwa i prawa - stwierdził.

Manifest Piotra Szczęsnego. Donald Tusk: Mógłby zastąpić moje expose

Donald Tusk przytoczył manifest, który - jak ocenił - "mógłby zastąpić jego expose". Autorem słów jest Piotr Szczęsny - mężczyzna, który 29 października 217 roku w akcie protestu dokonał samospalenia pod Pałacem Kultury.

Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władze wolności obywatelskich.

Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji, w szczególności przeciwko zniszczeniu (w praktyce) Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów.

Protestuję przeciwko łamaniu przez władzę prawa, w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Protestuję przeciwko temu, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni (m.in. Prezydent) podejmowali jakiekolwiek działania w kierunku zmian w obecnej konstytucji - najpierw niech przestrzegają tej, która obecnie obowiązuje.

Protestuję przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z Prezesem PiS, nieponoszące za swoje decyzje odpowiedzialności. Protestuję przeciwko takiej pracy w Sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu, bez dyskusji i odpowiednich konsultacji, często po nocach, a potem muszą być prawie od razu poprawiane.

Protestuję przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszaniu naszego kraju.

Protestuję przeciwko niszczeniu przyrody szczególnie przez tych, którzy mają ją chronić (wycinka Puszczy Białowieskiej i innych obszarów cennych przyrodniczo, forowanie lobby łowieckiego, promowanie energetyki opartej na węglu).

Protestuję przeciwko dzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu "religii smoleńskiej" i na tym tle dzieleniu ludzi. Protestuję przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się "miesięcznice smoleńskie" i przeciwko językowi nienawiści i ksenofobii wprowadzanemu przez władze do debaty publicznej.

Protestuję przeciwko obsadzaniu wszystkich możliwych do obsadzenia stanowisk swoimi ludźmi, którzy w większości nie mają odpowiednich kwalifikacji.

Protestuję przeciwko pomniejszaniu dokonań, obrzucaniu błotem i niszczeniu autorytetów takich jak np. Lech Wałęsa, czy byli prezesi TK.

Protestuję przeciwko nadmiernej centralizacji państwa i zmianom prawa dotyczącego samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie z doraźnymi potrzebami politycznymi rządzącej partii.

Protestuję przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów oraz przeciw dyskryminacji różnych grup mniejszościowych: kobiet, osób homoseksualnych (i innych z LGBT), muzułmanów i innych.

Protestuję przeciwko całkowitemu ubezwłasnowolnieniu telewizji publicznej i niemal całego radia i zrobieniu z nich tub propagandowych władzy. Szczególnie boli mnie niszczenie (na szczęście jeszcze nie całkowite) Trójki - radia, którego słucham od czasów młodości.

Protestuję przeciwko wykorzystywaniu służb specjalnych, policji i prokuratury do realizacji swoich własnych (partyjnych bądź prywatnych) celów.

Protestuję przeciwko nieprzemyślanej, nieskonsultowanej i nieprzygotowanej reformie oświaty.

Protestuję przeciwko ignorowaniu ogromnych potrzeb służby zdrowia.

- Ktoś tak pięknie nazwał lęki i niepokoje tych, którzy mogli czuć się samotni. Ten człowiek zakończył ten spis protestów słowami: "Przede wszystkim wzywam, aby przebudzili się ci, którzy popierają PiS. Nawet jeśli podobają wam się te postulaty PiS-u to weźcie pod uwagę, że nie każdy sposób ich realizacji jest dopuszczalny. Realizujcie swoje pomysłu w ramach demokratycznego państwa prawa, a nie w taki sposób jak obecnie. Tych, którzy nie popierają PiS-u, bo polityka jest im obojętna albo mają inne preferencje wzywam do działania - nie wystarczy czekać na to co czas przyniesie, nie wystarczy wyrażać niezadowolenia w gronie znajomych, trzeba działać. A form i możliwości jest naprawdę dużo. Proszę was jednak, pamiętajcie, że wyborcy PIS to nasze matki, bracia, sąsiedzi, przyjaciele i koledzy. Nie chodzi o to, żeby toczyć z nimi wojnę - tego właśnie by chciał PiS - ani 'nawrócić ich' - bo to naiwne - ale o to aby swoje poglądy realizowali zgodnie z prawem i zasadami demokracji. Być może wystarczy zmiana kierownictwa partii. Ja, zwykły, szary człowiek, taki jak wy, wzywam was wszystkich - nie czekajcie dłużej!" - przytoczył słowa Donald Tusk.

Premier stwierdził, że nie chce, aby dzień jego expose był wspomnieniem wydarzeń "tragicznych i smutnych", ale przypomniał słowa tragicznie zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Swoje słowa o solidarności mówił w dniu autentycznej solidarności na rzecz słabszych i chorych. Chcę, żebyśmy pamiętali o wszystkich bez wyjątku - ofiarach przemocy, pogardy, nienawiści i konfliktu po to, aby dzień 15 października był początkiem odrodzenia ducha autentycznej solidarności i poszanowania praw wspólnoty, w której ludzie się różnią - powiedział szef rządu.

- Na czym ma polegać ta wspólnota? Dlaczego te lata były nacechowane emocjami? Istotą demokracji jest to, aby toczyć tę "wojnę na górze" w parlamencie i uchronić nasz naród od nieustannej "wojny politycznej tam na dole" - ocenił premier.

Donald Tusk o Janie Pawle II. "Kocham moją ojczyznę bez pamięci"

Donald Tusk powiedział, że to, co buduje wspólnotę, to demokracja, prawo i Konstytucja. - To jest coś, co musimy respektować bez wyjątku, po to, żeby móc się różnić w innych sprawach, bezpiecznie, z szacunkiem - podkreślił.

Premier przypomniał słowa Jana Pawła II, by nie budować mu pomników. - Pamiętam te słowa, które wygłosił w moim Sopocie i są takim oczywistym motto niezależnie, z której strony sali siedzimy. To były słowa o tym, że nie ma solidarności bez miłości. Bardzo często, kiedy słowo "miłość" pojawia się w politycznych wystąpieniach, to budzi uśmiech, drwinę. Ja tego nie rozumiem - kocham moją ojczyznę bez pamięci, nie wyobrażam sobie polityki bez miłości - zaznaczył.

- Papież powiedział, że solidarność to nigdy jeden przeciw drugiemu, to zawsze jeden z drugim. Wyciągajmy z tych słów wnioski głębokie. Jeśli chcemy odbudować wspólnotę narodową, doczekać jej odrodzenia, to musimy szanować reguły z Konstytucją na czele. Lekcja solidarności to lekcja pokonywania różnic między ludźmi. Nie ma nic ważniejszego dla nowoczesnego narodu, jak zestaw praw i obowiązków wspólnych dla całego narodu - stwierdził Donald Tusk.

Szef rządu przytoczył słowa Romualda Traugutta z czasów powstania styczniowego: "Nie dojdziemy do wolności przez łamanie prawa, a przez jego przestrzeganie". - To jest podstawa wolności i podstawa autentycznej wspólnoty. Mówię o tym, bo koordynuje pracę "koalicji 15 października" i chcę pokazać istotę fenomenu politycznego, że wspólnota jest możliwa. Powstała koalicja partii bardzo różnych o odmiennych poglądach, ale zgodziliśmy się co do fundamentów - powiedział.

- Na świecie robi się na prawdę niebezpiecznie. Naród skłócony i podzielony, nie uznający wspólnych reguł jest narażony o wiele bardziej na ryzyka konfliktów, które targają naszym światem. Jeśli będziemy tak podzieleni, jak przez ostatnie lata to tak, jakby Polska była dwa razy mniejsza. To wyzwanie, które przed nami stoi, wymaga pełnej koncentracji sił - oświadczył Donald Tusk i dodał, że dla jego rządu "rzeczą absolutnie kluczową jest ustalenia fundamentów, które można uznać za wspólne".

Polityka zagraniczna. Donald Tusk o roli Polski w NATO i UE

Przewodniczący PO podkreślił, że Polska jest kluczowym ogniwem w NATO i pewnym siebie sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a także odzyska pozycję lidera w Unii Europejskiej. - Jesteśmy tym silniejsi i tym bardziej suwerenni, im silniejsza jest nie tylko Polska, ale i wspólnota europejska. Uznajmy to za fundament, który będzie łączył Polki i Polaków - zaznaczył.

- Każdy, kto zaczyna uprawiać geopolityczny hazard, kto podważa rolę Polski w UE, kto obstawia koszmarną grę na izolację, krzyczy dziś "zdrada stanu". Proszę wszystkich, abyśmy przestali udawać, że zagrożeniem dla Polski są nasi przyjaciele i sojusznicy z Paktu Północnoatlantyckiego i UE. To gra szalona. Każdy, kto skończył podstawowy kurs z historii wie, że Polska samotna, to Polska narażona na największe ryzyka - oznajmił premier.

Donald Tusk stwierdził, że żadne próby zmian traktatów unijnych, które są wbrew interesowi Polski, "nie wchodzą w rachubę". - Mnie nikt nie ogra w Unii Europejskiej. "Koalicja 15 października" wie, że Polska nie ma żadnego powodu, aby czuć kompleksy wobec kogokolwiek w Europie. To nerwowe szamotanie i szukanie wrogów w przyjaciołach, kompromitowanie nas, to mogło nas kosztować o wiele więcej niż reputacyjne starty w dyplomacji. Gwarantuje wam, że wrócimy na miejsce Polsce należne - oświadczył.

Premier zwrócił również uwagę na sytuację Ukrainy. - Nie ma żadnej alternatywy dla pomocy Ukrainie. Nie mogę już słuchać niektórych polityków z innych państw zachodnich, którzy mówią o zmęczeniu sytuacją na Ukrainie. Oni mówią w twarz prezydentowi Zełenskiemu, że są zmęczeni. Zadaniem polskiego rządu jest głośno i stanowczo domagać się pełnej determinacji w pomocy Ukrainie w tej wojnie. Będę to robić od pierwszego dnia - podkreślił. Jednocześnie zaznaczył, że poza pomocą należy też "życzliwie zwracać uwagę na polskie interesy w relacjach z Ukrainą".

- Będziemy pilnować roli naszych interesów z każdym sąsiadem Polski. Ukraińcy podjęli ten niezwykły wysiłek o integracji z resztą Europy już w 2014 roku. Nasi przyjaciele w Ukrainie chcieli nas cały czas naśladować, bo widzieli, dokąd prowadzi solidarne dążenie do wspólnych wartości. Dziś Ukraina krwawi, bo chce być praworządna i demokratyczna. Oni za to dziś przelewają krew - stwierdził Tusk.

Szef rządu ocenił, że ci politycy, którzy podważają fundamenty cywilizacji Zachodu, są dziś antyukraińscy. - Tylko zjednoczony Zachód i zjednoczona Europa wokół naszych wspólnych wartości pomoże Ukrainie wygrać tę wojnę. To o te wartości toczy się ta wojna - oznajmił.

- Niekontrolowana wędrówka ludów to wielkie zagrożenie dla Europy, ale te turbulencje są spowodowane konfliktami, głodem, biedą i zmianami klimatycznymi. Będę proponował, abyśmy bardzo precyzyjnie rozróżnili narzędzia do budowania wspólnoty narodowej od wspólnoty globalnej. Z kryzysem migracyjnym czy katastrofą klimatyczną nie poradzi sobie pojedyncze państwo. Chcę, żeby Polska umiała wziąć współodpowiedzialność za ochronę europejskich granic i europejskiego terytorium. W programie mojego rządu nie będzie miejsca na handel wizami, nie będzie tolerancji dla pozornych działań. Polska wschodnia granica będzie granicą szczelną, a polskie służby i polska administracja będą działać skutecznie, by nasze granice były chronione z poszanowaniem dla innych ludzi - podkreślił Donald Tusk.

100 konkretów rządu Donalda Tuska

Premier przekazał, że program jego rządu jest "do bólu konkretny" i pisali go Polacy. - Zwlekaliście z przekazaniem władzy dwa miesiące, wykorzystywaliście ten czas, by zabezpieczyć siebie materialnie. Lista tego, co robiliście przez ostatnie lata i te dwa miesiące jest imponująca i będzie publicznie znana. Dotrzemy zaraz do dokumentów i przedstawimy w ciągu kilku godzin kwestie bezpieczeństwa energetycznego Polski - powiedział i przytoczył sprawę kontroli ABW w związku z budową małych elektrowni atomowych.

- Będziemy musieli bardzo konkretnie zająć się czyszczeniem. Bez wyczyszczenia tej stajni Augiasza nie będziemy mogli zacząć, bez poszanowania dobrych obyczajów. Ten rząd będzie się różnił od waszego tym, że będziemy podchodzić do was z szacunkiem i respektem - zwrócił się do posłów PiS Donald Tusk.

Szef rządu stwierdził, że nowa większość sejmowa zaczęła pracę, zanim przyjęła władzę. - My już przygotowywaliśmy realizację 100 konkretów. Jeszcze nie ma naszego rządu, a już jest in vitro - oświadczył Tusk.

- Przyszli ministrowie tego rządu siedzieli ze mną godzinami, żeby znaleźć sposób na rozwiązanie problemów na granicy polsko-ukraińskiej. Nie czekaliśmy na to dzisiejsze głosowanie. Wiatraki będą też, alternatywnym źródłem energii w Polsce. Opracowaliśmy i zabezpieczyliśmy w przyszłym budżecie państwa środki i gotowe projekty, by wprowadzić kasowy PIT. Przedsiębiorcy czekali na to przez lata - przekazał Donald Tusk.

Premier stwierdził, że jego rząd "nie obawia się żadnej z obietnic". - One będą zrealizowane - zapowiedział. Wyliczając kolejne obietnice, premier zagwarantował, że jego gabinet zobowiązuje się zrealizować:

ograniczenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców,

utrzymanie świadczeń socjalnych wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość,

podwyżki o 30 proc. dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku,

podwyżki o 20 proc. dla sfery budżetowej,

drugą waloryzację emerytur i rent, jeśli inflacja przekroczy 5 proc.,

babciowe w wysokości 1500 złotych miesięcznie w ramach programu "Aktywna mama",

odpowiedzialną politykę fiskalną rządu.

Donald Tusk zapowiedział również powstanie Rady Fiskalnej, w której zasiądą ludzie neutralni i będą opiniowali wydatki rządu. - Polska stanie się modelowym państwem w całej Unii Europejskiej i będzie strzegła dobrobytu obywateli oraz stabilności państwa - podkreślił.

Premier przekazał również, że odpowie na każde pytanie zadane przez posłów w trakcie serii pytań niezależnie, jak dużo ich będzie. - Cieszę się, że przeczytali państwo wnikliwie te 100 konkretów. To nasze biało-czerwone serce oznacza autentyczną empatię, jaką będzie się wykazywał nasz rząd - oświadczył.

Skład rządu Donalda Tuska. Premier odczytał nazwiska

Szef rządu oznajmił, że Polska musi się przygotować, na ile to możliwe, aby państwo samodzielnie mogło zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo militarne. Po tych słowach Donald Tusk zaczął prezentować nazwiska swojego rządu. - My się nie pokłócimy, będziemy tworzyć ten rząd przez cztery lata. Będziemy rządzić solidarnie, z wzajemnym szacunkiem, z przyjaźnią i przekonaniem, że razem możemy więcej - oświadczył Tusk. Jak dodał, wszyscy, którzy myślą, że ta kadencja potrwa krócej, mają "płonne nadzieje".

Minister obrony narodowej i pierwszy wicepremier - Władysław Kosiniak-Kamysz

Minister cyfryzacji i drugi wicepremier - Krzysztof Gawkowski

Tekst jest aktualizowany.

Expose Donalda Tuska. Po przemówieniu "wielogodzinna debata"

Donald Tusk został nowym premierem Polski. Kandydaturę lidera Platformy Obywatelskiej poparło 248 posłów, przeciw było 201, nikt nie wstrzymał się od głosu.



To trzeci gabinet tworzony pod jego kierownictwem. Gdy polityk obejmował rząd po raz pierwszy w 2007 roku, jego expose było wyjątkowo długie i trwało ponad trzy godziny. Przewodniczący PO zapewniał jednak w poniedziałek, że "nie pobije własnego rekordu". - Proszę być zrelaksowanym - uspokajał w rozmowie z dziennikarzami.

Krótko po decyzji Sejmu Donald Tusk wkroczył na mównicę i uspokoił opozycję. Przekazał, że po jego wtorkowym expose odbędzie się "wielogodzinna debata", w trakcie której wszyscy zainteresowani będą mogli zadać mu pytania.

Swoje pierwsze słowa w roli premiera przewodniczący PO skierował również do prezydenta Lecha Wałęsy oraz swojej rodziny. Nie zabrakło także odniesień do polityków Prawa i Sprawiedliwości, którym podziękował za zmobilizowanie Polek i Polaków do udziału w wyborach.

- To wam udało się obudzić setki Polaków. To dzięki temu, co zrobiliście publicznie, nie tylko ze mną, ale z demokracją, z naszą ojczyzną, tyle Polek i tylu Polaków obudziło się 15 października i postanowiło odsunąć was od władzy - oznajmił w poniedziałek Donald Tusk.



***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!