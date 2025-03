Dramatyczne doniesienia z Korei. Wielka ewakuacja, ogromne straty i ofiary

Rośnie tragiczny bilans niszczycielskich pożarów w Korei Południowej. Jak podały w środę władze, ogień pochłonął już co najmniej 24 ofiary, zniszczył ponad 300 budynków i zmusił do ewakuacji prawie 29 tys. mieszkańców. Walka z żywiołem cały czas trwa, ale nie ułatwia jej wietrzna, sucha pogoda. Pojawiły się także pierwsze przypuszczenia co do przyczyn pożarów.