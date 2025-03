Prezydent Andrzej Duda o podpisaniu tzw. ustawy azylowej poinformował w środę po południu. Krótko później premier Donald Tusk, który apelował do głowy państwa o bezzwłoczne złożenie podpisu, napisał w mediach społecznościowych, że rząd przyjmie rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl "jeszcze dziś wieczorem".

"Jeżeli pomimo zbliżającego się upływu okresu obowiązywania czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej nie ustały przyczyny wprowadzenia tego ograniczenia, okres jego obowiązywania może zostać przedłużony, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 60 dni, po wyrażeniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na to przedłużenie " - głosi dokument.

Rada Ministrów może, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wprowadzić, w drodze rozporządzenia, czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, przedłużyć to ograniczenie albo je znieść , mając na celu potrzebę zapobieżenia destabilizacji sytuacji wewnętrznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie obowiązywania czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej organ Straży Granicznej nie przyjmuje wniosku cudzoziemca o udzielenie takiej ochrony na odcinku granicy, na którym jest stosowane to ograniczenie.

Głowa państwa nie oszczędziła także samego Tuska, stwierdzając, że "nazywali nielegalnych imigrantów 'biednymi ludźmi', proponując ich wpuszczanie bez kontroli" do Polski. Zaznaczył przy tym, że dobrze, iż "doszło do zmiany w tych fundamentalnie istotnych dla RP sprawach".

Poza tym, Andrzej Duda skierował do premiera cztery pytania, m.in. o to, jakie działania zostały podjęte w celu "przeciwdziałania przekazywaniu migrantów do Polski przez władze Republiki Federalnej Niemiec" oraz czy organy państwa podejmują obecnie działania w celu realizacji wytycznych KE co do implementacji Paktu, jak na przykład budowa Centrów Integracji Cudzoziemców.