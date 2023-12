Niespodzianka w rządzie Donalda Tuska. Bezpartyjna minister nowego resortu

Marzena Czarnecka - kim jest?

- Pani minister jest gotowa do pracy. Dla mnie było bardzo ważne, by to Ministerstwo Przemysłu skoncentrowało się na tych najbardziej palących problemach, dotyczących kopalń, górnictwa i Śląska jako całości - mówił Donald Tusk, odnosząc się do kandydatury Marzeny Czarneckiej.