W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki wygłosił expose i odbyło się głosowanie dotyczące przyszłości jego rządu. Prezes Rady Ministrów nie otrzymał wotum zaufania, a to znaczy, że oddaje władzę. Co dalej?

Rozpoczyna się tzw. drugi konstytucyjny krok dotyczący wyboru nowego szefa rządu, a tu inicjatywa należy do parlamentu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac Sejmu, jeszcze w poniedziałek, w drugiej części dnia rozpocznie się wybór nowego premiera. Tu faworyt jest jeden: Donald Tusk , popierany przez Koalicję Obywatelską , Polskę 2050 Szymona Hołowni , Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewicę. Jedno pytanie pozostaje natomiast otwarte - czy Prawo i Sprawiedliwość również w tym miejscu wystawi swojego kandydata na szefa rządu? Odpowiedź poznamy wieczorem.

Co ważne, "drugi krok konstytucyjny" jest praktykowany po raz pierwszy od momentu uchwalenia konstytucji z 1997 roku. W pewnym sensie jest więc nowym doświadczeniem, nawet dla najbardziej obytych przy Wiejskiej parlamentarzystów. By "uwspółcześnić" całą procedurę, Sejm zmienił regulamin dotyczący głosowania. Zamiast żmudnego oddawania głosów na kartkach i wrzucania ich do urny, wszystko odbędzie się drogą elektroniczną.