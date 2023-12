Spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Dudą. Lider PO komentuje zachowanie prezesa PiS

Donald Tusk po rozmowie z prezydentem zabrał głos w krótkiej rozmowie z przedstawicielami mediów. - Jeśli ktoś jeszcze chciał podkreślenia, jak bardzo ważne było, by odsunąć ich od władzy, to Jarosław Kaczyński zrobił to dzisiaj. Jestem przekonany, widziałem to nawet po minach posłanek i posłów PiS, prezydent też nie ma wątpliwości, że tak się nie robi. Ale to jest jego problem - powiedział o wtargnięciu na mównicę prezesa PiS i słowach, że "Donald Tusk jest niemieckim agentem".