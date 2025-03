Historyk stwierdził, że dla Niemców nadchodzące lato " może być ostatnim latem pokoju ". Z jego ust padło też m.in., że sformułowanie to "niestety nie jest już czymś zupełnie nierealnym". Przed przyszłymi planami Putina ostrzegał także szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej Bruno Kahl. - Szybkie zakończenie wojny w Ukrainie pozwoli Rosji skupić energię tam, gdzie faktycznie chcą. To znaczy na Europie - powiedział.

Precht wskazał na ogromne straty Rosjan w wojnie z Ukrainą. - Że teraz poważnie myślą o rozpoczęciu wojny z NATO? Mówię to z pełnym przekonaniem: To bajka - stwierdził.

Zdaniem Prechta najważniejsze jest to, by doprowadzić w przyszłości do "rozmów o rozbrojeniu", co w regionie zapewniłoby najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.