Głosowanie na kandydatów do Parlamentu Europejskiego rozpoczęło się w Polsce o godzinie 7 rano. Lokale wyborcze zamknięte zostaną o godz. 21. Dokładnie wtedy na stronach Interii opublikujemy sondaż exit poll , w którym znajdą się informacje o wynikach poszczególnych komitetów , a następnie także kandydatów. Informacja pojawi się poniżej. Tekst nie odświeża się automatycznie - naciśnij F5.

Listy wyborcze wystawiło 11 komitetów , z czego siedem zarejestrowało kandydatów we wszystkich 13 okręgach.

Obywatele 27 państw członkowskich wybierają 720 deputowanych Parlamentu Europejskiego. Czwartego i ostatniego dnia wyborów do PE głosowanie odbywa się w 21 państwach europejskich. W Polsce wybieranych jest 53 europosłów spośród 1019 kandydatów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Dane o frekwencji

Frekwencja w polskich lokalach wyborczych o godzinie 12 wyniosła 11,66 proc. , o czym poinformował na konferencji szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. 28,20 proc. - to z kolei frekwencja na godzinę 17. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z wartościami niższymi niż pięć lat temu (14,39 proc. o godz. 12 i 32,51 o godz. 17).

Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 28 mln 952 tys. 443 wyborców ; wybory odbywają się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 - odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, na statkach - siedem.

W trakcie głosowania w całej Polsce doszło do kilku przypadków zakłócenia ciszy wyborczej. W gminie Kurzętnik w woj. warmińsko-mazurskim doszło do incydentu z mężem zaufania. Jak się okazało, mężczyzna miał w wydychanym powietrzu ponad dwa promile alkoholu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Incydenty, interwencje policji

Policja informowała także o interwencjach dotyczących wieszania bądź zrywania plakatów kandydatów. Z kolei w Świebodzinie 44-letni mężczyzna, również pod wpływem alkoholu, przewrócił urnę wyborczą. Trafił do izby wytrzeźwień. Policja zapowiedziała wniosek do sądu o ukaranie sprawcy. Jednak - jak podkreślił Marciniak - "wszyscy zgodnie stwierdzają, że nie pamiętają tak spokojnych wyborów".

Swoje głosy w wyborach do PE Polacy oddają w kraju, ale także poza jego granicami. Do urn udali się w USA, Wielkiej Brytanii, Peru czy Bośni i Hercegowinie, gdzie obywatele Polski zdecydowali się zagłosować, mimo że rząd BiH nie wyraził na to zgody.