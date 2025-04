Nikt nie chce rajskiej wyspy. Szukają nabywcy

Bezludna wyspa, puste plaże, tylko palmy i szum morza. Wydawać by się mogło, że o takich warunkach do życia marzy każdy. Tymczasem brak żywej duszy na Podwójnej Wyspie zdaje się być jej największym problemem. To istny raj, którego jednak nikt nie chce.