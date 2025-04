Prezydent USA o wycofaniu wojsk z Europy. "Mógłbym to zrobić"

Amerykański przywódca zapytany wprost, czy ma plany redukcji wojsk w Europie odparł, że "mógłby to zrobić", dodając, że "to zależy" .

- Płacimy za wojsko w Europie, nie otrzymujemy zbyt dużych zwrotów kosztów, podobnie jak od Korei Południowej. Więc to byłaby jedna z rzeczy do omówienia, niezwiązana z handlem, ale myślę, że uczynimy ją częścią tych rozmów, ponieważ to ma sens, byłoby miło zapakować to wszystko w jeden pakiet dla każdego kraju - stwierdził.