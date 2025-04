Trump ostrzega Iran. Mówi o działaniach militarnych

Ostrzeżenia wobec Iranu ze strony Donalda Trumpa powtórzone zostały w trakcie krótkiego wystąpienia przed dziennikarzami. Amerykański przywódca kolejny raz odniósł się do negocjacji ws. irańskiego programu nuklearnego , podkreślając, że Teheran musi zgodzić się na nową wersję umów .

- Jeśli będzie to konieczne, to oczywiście - stwierdził, dodając, że "nie ma zbyt wiele czasu" na rozmowy.

- Jeśli będzie to wymagało użycia wojska, to będziemy mieli wojsko. Izrael oczywiście będzie w to bardzo zaangażowany, będzie liderem - dodał.