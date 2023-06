Zgubienie lub utrata ważności paszportu na chwilę przed wylotem na wakacje to prawdziwy koszmar. Już teraz warto sprawdzić termin ważności, aby bez zbędnego stresu wyrobić nowy paszport jeszcze przed nadchodzącymi wakacjami. Jak złożyć wniosek o paszport? Ile trwa i kosztuje wyrobienie paszportu? W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć na temat paszportu przed wylotem na wakacje.

Jak sprawdzić termin ważności paszportu?

Aby sprawdzić ważność paszportu, wystarczy zalogować się na profil zaufany . Tam należy kliknąć opcję "Sprawdź dokument paszportowy", który znajduje się na górze strony. Następnie w odpowiedniej rubryce trzeba wpisać serię i numer paszportu. Po chwili system wygeneruje informację o ważności dokumentu w formie pliku PDF, który można pobrać.

Informację o ważności paszportu można także uzyskać osobiście w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce lub w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wkrótce termin ważności paszportu będzie można sprawdzić również za pomocą aplikacji mObywatel, której aktualizacja ma pojawić się na przełomie czerwca i lipca 2023 roku .

Gdzie jest potrzebny paszport w 2023 roku?

Paszport jest wymagany w sytuacji, gdy ktoś planuje pobyt m.in. w takich krajach jak:

Wielka Brytania,

Białoruś,

Kosowo,

Rosja,

Ukraina,

Kazachstan,

Japonia,

Chiny,

Tajlandia,

Stany Zjednoczone,

Kanada.

Wiele osób marzy o tym, aby w tym roku spędzić wakacje w Egipcie albo Tunezji. Aby przekroczyć granice tych państw, konieczne jest wyrobienie paszportu. By tam pojechać nie wystarczy sam dowód osobisty, jak w przypadku podróży do krajów strefy Schengen. W dodatku bardzo istotna jest kwestia ważności tego dokumentu.

Paszport musi być ważny jeszcze co najmniej sześć miesięcy od planowanej daty powrotu z Egiptu. W przypadku Tunezji powinny być to trzy miesiące od daty planowego opuszczenia tego kraju lub sześć miesięcy, jeśli nie mamy jeszcze biletu powrotnego.

Obywatele Rzeczypospolitej mogą wjechać do Tunezji bez wizy i przebywać tam legalnie do trzech miesięcy. Wiza jest wymagana z kolei w Egipcie. Wizy turystyczne wydawane są na 30 dni.

Gdzie nie jest potrzebny paszport w 2023 roku?

Brak paszportu nie przekreśla jednak marzeń o dalekich wojażach. Dokąd można udać się na wakacje bez paszportu? Lista krajów jest długa. W strefie Schengen to:

Austria,

Belgia,

Czechy,

Chorwacja,

Dania,

Estonia,

Finlandia,

Francja,

Grecja,

Hiszpania,

Holandia,

Islandia,

Liechtenstein,

Litwa,

Luksemburg,

Łotwa,

Malta,

Norwegia,

Portugalia,

Słowacja,

Słowenia,

Szwajcaria,

Szwecja,

Węgry,

Włochy.

Wakacje 2023. Bez paszportu poza Unię Europejską

Istnieją też państwa, do których możemy wjechać bez paszportu, mimo że nie należą do strefy Schengen albo są poza Unią Europejską. Kraje, które obywatele Polski, na podstawie umów międzynarodowych, mogą odwiedzić, mając przy sobie jedynie dowód osobisty, to:

Albania,

Andora,

Bułgaria,

Czarnogóra,

Gibraltar,

Gruzja,

Irlandia,

Macedonia,

Mołdawia,

Monako,

Rumunia,

San Marino,

Serbia,

Turcja,

Watykan.

Zdjęcie Aby spędzić wakacje w Grecji, nie trzeba wyrabiać paszportu. Wystarczy posiadać ważny dowód osobisty. / Gauss Ulrike / East News

Wakacje 2023. Jak wyrobić paszport?

Aby wyrobić paszport należy w pierwszej kolejności wypełnić wniosek o wydanie paszportu. Można go złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Lista takich miejsc znajduje się na stronie urzędu wojewódzkiego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania.

Do wypełnionego wniosku o wydanie paszportu należy dołączyć również:

aktualne zdjęcie paszportowe zgodne z obowiązującymi wytycznymi,

zgodne z obowiązującymi wytycznymi, dowód opłaty za paszport,

za paszport, aktualnie używany ważny paszport, a w przypadku jego braku - ważny dowód osobisty.

Należy pamiętać, że podczas wypełniania wniosku o paszport trzeba dokładnie przeczytać instrukcję i uzupełnić wszelkie wymagane pola zgodnie z zasadami. Ewentualne błędy mogą znacznie opóźnić, a mogą nawet uniemożliwić wydanie paszportu.

Ile kosztuje i trwa wyrobienie paszportu?

Pełna kwota, jaką trzeba zapłacić za wyrobienie paszportu, jest stała i wynosi 140 zł. Zniżkami objęci są emeryci i renciści, uczniowie, studenci i osoby niepełnosprawne oraz rodzice dzieci posiadający ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

I tak ulga 50 proc. w opłacie za wydanie paszportu przysługuje w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o dokument jest:

studentem,

emerytem,

rencistą,

utrzymywana przez małżonka, który jest emerytem, rencistą lub ma orzeczenie o niepełnosprawności,

w zakładzie opiekuńczym bądź domu pomocy społecznej,

kombatantem, ofiarą represji wojennych lub stanu powojennego,

rodzicem albo małżonkiem rodzica w rodzinie wielodzietnej i ma ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny,

na zasiłku stałym z pomocy społecznej.

Ulga 75 proc. obowiązuje w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o paszport:

ma mniej niż 26 lat, uczy się lub studiuje i jest dzieckiem z rodziny wielodzietnej, która ma ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny,

jest dzieckiem z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej, która ma ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Ulga 100 proc. obowiązuje w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o paszport:

ma ponad 70 lat,

przebywa w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę związany jest z długotrwałym leczeniem lub rehabilitacją,

dostaje zasiłek z pomocy społecznej, a jej wyjazd związany jest z długotrwałym leczeniem lub rehabilitacją,

ma paszport z wadą techniczną uniemożliwiającą odczytanie danych osobowych,

jest żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa (nie dotyczy żołnierzy zawodowych).

Ile trwa wyrobienie paszportu? W większości przypadków czas oczekiwania na paszport wynosi około miesiąca od dnia złożenia wniosku, jednak nie jest to regułą. Stan realizacji swojego wniosku o wydanie paszportu można sprawdzić TUTAJ .

Wakacje 2023. Czy można wyrobić paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy to idealne rozwiązanie dla zapominalskich, którzy złożyli wniosek o paszport, ale jeszcze go nie odebrali. To także rozwiązanie dla tych, którzy nie zwrócili uwagi, że paszport stracił ważność przed wylotem na wakacje.

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego można złożyć w punkcie paszportowym na terenie Polski lub w konsulacie poza granicami kraju. Do wydania paszportu tymczasowego potrzebne jest aktualne zdjęcie paszportowe, dowód uiszczenia opłaty oraz ważny dokument tożsamości.

Niestety, dokumentu nie otrzymają osoby, które liczyły na zagraniczną wycieczkę na wakacje. Paszport tymczasowy jest wydawany wyłącznie w nagłych przypadkach, które precyzują stosowne przepisy. Wyjazd turystyczny do nich nie należy.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie rządu, paszport tymczasowy mogą otrzymać:

osoby przebywające poza granicami Polski i jednocześnie oczekujące na wydanie paszportu biometrycznego,

osoby, u których tymczasowo nie mogą zostać pobrane odciski palców,

osoby, u których nastąpiły nagłe okoliczności (np. związane z chorobą, działalnością zawodową, koniecznością powrotu do miejsca stałego pobytu).

Ile kosztuje i jak długo jest ważny paszport tymczasowy?

Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego wynosi 30 złotych, jeżeli wniosek jest składany w punkcie paszportowym w Polsce.

W przypadku składania wniosku za granicą informację o wysokości opłaty można znaleźć na stronie danego konsulatu. Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, jednak nie dłużej niż przez 365 dni od daty wydania.

