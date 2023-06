Kiedy pierwszy dzień lata? Czym jest lato meteorologiczne?

Ciekawostki

Jeszcze chwila, a rozpocznie się lato. Pojęcia lata meteorologicznego, astronomicznego i kalendarzowego często są używane zamiennie. Jednak wbrew pozorom to nie to samo. Wyjaśniamy, co oznaczają te terminy i czym się od siebie różnią. Kiedy dokładnie rozpoczyna się lato i kiedy kończy?

Zdjęcie Mamy już lato meteorologiczne, wkrótce nadejdzie lato astronomiczne, a po nim - kalendarzowe / Marek BAZAK/East News / East News