Nowy mDowód w aplikacji mObywatel. Jak będzie wyglądał i gdzie go użyjemy?

Oprac.: Jakub Laskowski Ciekawostki

APlikacja mObywatel to odpowiednik cyfrowego portfela, w którym można przechowywać wszystkie najważniejsze dokumenty. Wkrótce wejdzie w życie ustawa stawiającą dokumenty cyfrowe w aplikacji mObywatel na równi z tradycyjnymi. Oznacza to, że niedługo możliwe stanie się legitymowanie wirtualnymi dokumentami we wszystkich placówkach i instytucjach w Polsce. Zmiany dotyczą także cyfrowego dowodu osobistego. Jak będzie wyglądał nowy dowód osobisty w aplikacji mObywatel i gdzie będzie można używać mDowodu? Sprawdzamy.

Zdjęcie mDowód w aplikacji mObywatel wkrótce doczeka się aktualizacji. Co się zmieni? / 123rf.com / 123RF/PICSEL