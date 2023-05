Alarm w sprawie tych podwyżek podnieśli obrońcy praw konsumentów z organizacji Assoutenti. Stowarzyszenie to ostrzegło, że "historyczne miasta i miejscowości nadmorskie przygotowują się na sezon letni podnosząc ceny w hotelach".

Ceny noclegów są "astronomiczne"- ocenił dziennik "Il Messaggero".

W komentarzach zauważa się, że podwyżki cen w turystyce i gastronomii, które są jedną z sił napędowych gospodarki Włoch mogą wręcz doprowadzić do załamania tych sektorów w najważniejszym dla nich okresie.

Włochy: Podwyżki cen we Florencji

Według organizacji konsumenckiej ceny w hotelach w kraju wzrosły średnio o 18 procent w porównaniu z zeszłym rokiem, znacznie powyżej inflacji wynoszącej ponad osiem procent. Najwięcej zdrożały noclegi we Florencji - o 43 proc.; w Mediolanie o 38 proc. W Wenecji i Palermo ceny wzrosły o 25 procent.

Wśród nadmorskich miejscowości największe podwyżki, o ok. 20 procent, notuje się na Sardynii.

"Obawiamy się, że to dopiero początek tego, co czeka Włochów tego lata" - oświadczyła organizacja Assoutenti. Jak zaznaczyła, może to oznaczać, że wiele rodzin skróci wakacje albo z nich zrezygnuje.