Spis treści: 01 Co to jest karta EKUZ?

02 Gdzie można używać karty EKUZ?

03 Jak i gdzie uzyskać kartę EKUZ?

04 Ile trwa wyrobienie karty EKUZ?

05 Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Co to jest karta EKUZ?

EKUZ to skrót od Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dokument ten upoważnia do skorzystania z bezpłatnego leczenia w innymi państwie Unii Europejskiej lub EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu). EKUZ może wyrobić każda indywidualna osoba, jeśli jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

W ramach EKUZ można skorzystać z oferty leczenia za granicą. Jest ona jednak ograniczona. Posiadając kartę, masz prawo do leczenia:

Reklama

niezbędnego i nieplanowanego ;

; w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej;

opieki zdrowotnej; na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju.

EKUZ nie pokryje jednak między innymi kosztów akcji ratunkowych. Podejmowanie czynności, które wiążą się z zagrożeniem, może wiązać się za granicą z kosztownymi akcjami ratowniczymi lub poszukiwawczymi. Jeśli wiemy, że będziemy wybierać aktywność, która jest obciążona takim ryzykiem, lepiej od razu zainteresować się dodatkowym ubezpieczeniem komercyjnym.

Inną sytuacją, która będzie generowała duże koszty, jest powrót do kraju ze względu na nagłe zachorowanie. Takich należności również nie pokryje posiadany EKUZ. Na taką okoliczność trzeba mieć ubezpieczenie.

Gdzie można używać karty EKUZ?

Gdzie obowiązuje karta EKUZ? Dokument obowiązuje na terenie wszystkich państw UE oraz EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

Skorzystać z niej można również w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej.

Karty EKUZ używać można także w zamorskich terytoriach francuskich (Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska), portugalskich (na Azorach i Maderze) oraz hiszpańskich (Majorce i Wyspach Kanaryjskich).

Jak i gdzie uzyskać kartę EKUZ?

Wyrobianie karty EKUZ jest bezpłatne i można to zrobić na kilka sposobów. Uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ. Zrobimy to również online poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, Internetowe Konto Pacjenta lub pocztę elektroniczną.

EKUZ można założyć również używając poczty tradycyjnej, wysyłając podanie do dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.

Aby uzyskać kartę EKUZ, należy posiadać wymagane dokumenty. Są to:

legitymacja szkolna lub studencka (potwierdzi kontynuację nauki po ukończeniu 18 lat i zgłoszeniu do ubezpieczenia jako członek rodziny);

(potwierdzi kontynuację nauki po ukończeniu 18 lat i zgłoszeniu do ubezpieczenia jako członek rodziny); dokument A1 (wydawany przez ZUS lub KRUS, jeśli planowany jest wyjazd do pracy);

(wydawany przez ZUS lub KRUS, jeśli planowany jest wyjazd do pracy); dokument U2 (wydawany przez urząd pracy, kiedy planowany jest wyjazd w celu poszukiwania pracy);

(wydawany przez urząd pracy, kiedy planowany jest wyjazd w celu poszukiwania pracy); upoważnienie (jeśli składany jest wniosek w imieniu innej osoby).

W każdym innym przypadku NFZ samodzielnie zweryfikuje prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Wówczas do uzyskania EKUZ nie potrzeba dodatkowych dokumentów oprócz dokumentu tożsamości.

Ile trwa wyrobienie karty EKUZ?

Wyrobieniem karty EKUZ lepiej zająć się wcześniej niż przed samym wyjazdem za granicę. Czas oczekiwania na kartę jest uzależniony od metody wyrabiania jej.

Najszybciej otrzymamy EKUZ, jeśli osobiście wybierzemy się do oddziału NFZ. Tam karta jest wydawana od ręki.

W przypadku złożenia wniosku o kartę przez internet, czas oczekiwania to w teorii pięć dni. W trakcie wakacji popyt na wyrobienie karty EKUZ zwiększa się, przez co mogą wystąpić opóźnienia w ich wydawaniu.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Karta EKUZ ważna jest przez różny okres, w zależności od tego, do kogo należy dokument.

Karta EKUZ jest ważna 3 lata dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą.

EKUZ wyrobione dla dzieci i młodzieży będzie ważne do momentu, kiedy dziecko ukończy 18. rok życia.

Na pięć lat otrzymują kartę EKUZ otrzymujące emeryturę kobiety, które nie ukończyły 60 lat i mężczyźni, którzy nie ukończyli 65 lat.

Kobiety, które ukończyły 60. rok życia oraz mężczyźni, który mają powyżej 65 lat i dostają emeryturę, otrzymają kartę EKUZ ważną przez 20 lat.