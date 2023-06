Czy na podróżnych wyjeżdżających w tym roku do Chorwacji czekają niespodzianki? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć przed wakacjami w Chorwacji.

Wakacje w Chorwacji. Sprawdź niezbędne informacje

Chorwacja kusi nie tylko urokami natury, ale także wygodą podróżowania. W 2013 roku kraj wszedł do Unii Europejskiej i strefy Schengen. Dlatego od mieszkańców Wspólnoty nie wymaga się wizy przy przekraczaniu granicy, jeśli będą przebywać na terenie Chorwacji krócej niż 90 dni.

Ponadto, aby wjechać do tego kraju wystarczy dowód osobisty.

Od 2023 w Chorwacji zaczęła obowiązywać wspólna unijna waluta euro. Z tego powodu wyjeżdżając na wakacje, warto zabrać ze sobą gotówkę w euro. Dotychczas obowiązujące kuny można wymienić w miejscowych bankach do końca tego roku, dlatego warto zabrać je ze sobą i jeszcze spożytkować. Także ceny usług i towarów podawane będą do końca roku w obydwóch walutach.

Przed wyjazdem do Chorwacji możemy wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zapewnia ona podstawową ochronę, w tym leczenie szpitalne, ale nie chroni nas w pełni. Warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie, by zabezpieczyć się na wypadek np. akcji ratunkowej.

Urlop w Chorwacji. Samolot i pociąg do Chorwacji

Transport do Chorwacji z Polski jest wyjątkowo wygodny. Połączenia lotnicze pozwolą dostać się do Zagrzebia, Dubrownika, Puli, Splitu lub Rijeki w około 2 godziny. Zależnie od tego, jak wcześnie zarezerwujemy bilety, może nam się udać kupić je za stosunkowo niską cenę.

Obecnie najtańsze loty osiągają cenę około 600 zł za osobę. Przy szacowaniu kosztów podróży, należy pamiętać również o opłatach związanych z transportem z lotniska.

Podróż pociągiem do Chorwacji może być mniej komfortowa, przez brak bezpośredniego połączenia z Polski. Wyprawa z przesiadką prowadzi przez Wiedeń. Jazda do Zagrzebia może zająć nawet 24 godziny i jest dość drogi. Z tego powodu ten sposób podróży jest rzadziej wybierany przez turystów.

Autem do Chorwacji. O czym trzeba wiedzieć?

Jedną z najpopularniejszych metod transportu do Chorwacji jest podróż autem. Kraj posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć dróg i autostrad. Podróż samochodem z Warszawy do Zagrzebia trwa ok. 12 godzin. Od polskiej do chorwackiej granicy podróż wynosi około 9 godzin. Trasa ze wschodu Polski przebiega przez Słowację i Węgry lub przez Czechy i Węgry. Jadąc z zachodu, przejeżdża się przez Czechy, Austrię i Słowenię.

Trzeba też pamiętać, że z Zagrzebia trzeba się jeszcze dostać nad Adriatyk, a to - w zależności od miejsca - kolejne godziny w trasie.

Podróż autem stwarza także możliwość turystycznych przystanków. Jadąc do Chorwacji, można zdecydować się na przykład na szybkie zwiedzanie Budapesztu lub Wiednia.

Obliczając koszt podróży na wakacje, warto pamiętać o tym, że chorwackie autostrady są płatne.

Ceny paliwa są zbliżone do tych polskich. Jeśli nie chcemy ponosić dodatkowych kosztów za mandaty, pamiętajmy o lokalnych przepisach ruchu drogowego.

W Chorwacji w terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie do 60 km/h, na drogach poza miejscowościami można mieć 100 km/h, a na autostradach auta osobowe obowiązuje maksymalna prędkość 130 km/h.

Chorwacja 2023. Co zobaczyć w Chorwacji?

Zdjęcie Kolejka linowa / 123RF/PICSEL

Główną atrakcją w Chorwacji są piękne plaże. Jednak dość często są one kamieniste, co Polaków może zaskakiwać. Trzeba na nich także uważać na jeżowce, a kąpać się najlepiej w odpowiednim ochronnym obuwiu. Są jednak także miejsca z pięknym piaskiem, a w wielu lokalizacjach o piasek na plażach dbają lokalne władze.

Gdy plażowanie i kąpiele w morzu się znudzą, możemy odwiedzić kilka atrakcji, z których słynie ten kraj. Z chorwackich plaż blisko m.in. na malownicze wyspy.

Dubrownik to jedno z najbardziej znanych chorwackich miast. Odwiedzając je, możemy zdecydować się na zobaczenie murów obronnych, rejs wokół wysepek i starego miasta, a nawet wjazd kolejką liniową na wzgórze Srd. Równie piękne są miasta takie jak Zadar, Sibenik, Split, Trogir, Rijeka czy Rowinj.

Piękna jest również stolica Chorwacji Zagrzeb. W kraju warto szukać atrakcji takich jak na przykład zamki. Szczególnie interesujące są zamki Trakošćan i Veliki Tabor. Ciekawa jest także twierdza Klis.

Warto odwiedzić Park Narodowy Jezior Plitwickich, który znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Zachwycać się naturą można także w Parku Narodowym Krka. Jest on położony blisko Dalmacji. Wycieczka pozwoli na odetchnięcie od upału i odkrycie bogactwa przyrodniczego Chorwacji.

