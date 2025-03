Powraca temat schronów w Polsce. Może skorzystać zaledwie garstka Polaków

Leśniakiewicz wyjaśnił w Radiu Zet, że mówiąc o schronach ma na myśli budowle spełniające warunki określone w ustawie, natomiast jeśli chodzi o pozostałe miejsca, to nie wszystkie są przygotowane do właściwego przyjęcia oczekujących na ratunek.

Przypomniał, że weszło w życie rozporządzenie szefa MSWiA, które pozwala na to, by do różnych obiektów typu podziemne parkingi, tunele etc. podejść w sposób techniczny i ocenić, czy spełniają one kryteria bezpieczeństwa.