Kieran Harris z hrabstwa Cheshire w zachodniej Anglii kupił bilety na lot z Liverpoolu do Alicante. Mężczyzna zaplanował podróż na 25 maja. Wybrał tanie linie lotnicze easyJet, a bilety zakupił miesiąc wcześniej. Dzień przed wylotem okazało się, że 21-latek nie wejdzie na pokład, ponieważ nałożono na niego 10-letni zakaz lotów liniami easyJet.

"O 18 kolega otrzymał e-mail od linii lotniczych, w którym poinformowało, że mam zakaz lotów. Byłem zdruzgotany. Usunięto mnie z rezerwacji, nie miałem też miejsca w samolocie" - powiedział Harris w rozmowie z portalem Mirror.

Zakaz lotów nałożony został wcześniej, ze względu na niewłaściwe zachowanie pasażera na pokładzie. Dotyczył on jednak... innego mężczyzny o tym samym nazwisku i dacie urodzenia, co 21-latek. Okres karencji miał skończyć się 15 marca 2031 roku.

Linie lotnicze: Podjęliśmy decyzję w dobrej wierze

Mężczyzna skontaktował się z przewoźnikiem, by wyjaśnić sytuację. Sprawę udało się rozwiązać, gdy Harris wysłał skan swojego paszportu. Wówczas porównano wszystkie dane i pomyłka wyszła na jaw. Mężczyzna poleciał zgodnie z planem, choć zostało mu niewiele czasu na dotarcie na lotnisko.

Dodał, że było to "niesamowicie stresujące" doświadczenie, które sprawiło, że nie będzie chciał już więcej latać tymi liniami.

"Zarezerwowaliśmy wakacje miesiąc temu, a nawet odprawiliśmy się online ponad tydzień temu, więc mieli naprawdę dużo czasu, aby się z nami skontaktować" - mówił.

"Bardzo nam przykro, że pan Harris został nieprawidłowo poinformowany, że nie może z nami latać. Podjęliśmy tę decyzję w dobrej wierze, ponieważ pan Harris miał takie samo nazwisko i datę urodzenia oraz leciał z tego samego regionu Wielkiej Brytanii, co pasażer, któremu wcześniej zakazaliśmy wstępu na pokład za poważne wykroczenie" - przekazał portalowi "The Indepedent" rzecznik linii lotniczych easyJet.

Mężczyzna rozważa zmianę nazwiska. To nie pierwsza pomyłka

Mężczyzna przyznał w rozmowie z portalem "Mirror", że poważnie rozważa zmianę nazwiska. Mężczyzna., którym go pomylono został skazany w 2021 roku na 12 tygodni więzienia za niewłaściwe zachowanie pod wpływem alkoholu w czasie lotu. W tym czasie również doszło do pomyłki - policja pojawiła się w domu rodzinnym Harrisa, by go zatrzymać i doprowadzić na przesłuchanie.

