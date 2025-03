Iran odpowiada na list Trumpa. "Nie będzie negocjacji pod presją"

Iran odpowiedział na list prezydenta Donalda Trumpa, w którym wzywał on Teheran do zawarcia porozumienia nuklearnego. - Nie weźmiemy udziału w bezpośrednich negocjacjach pod presją i groźbami militarnymi - powiedział minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi. Dodał jednak, że Teheran wyraził gotowość do rozmowy, ale na innych warunkach.