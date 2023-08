W wydarzeniu udział biorą m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Listy zostały zaakceptowane w środę wieczorem podczas posiedzenia Prezydium Komitetu Politycznego partii. Obrady trwały do godz. 3 w nocy.

Listy wyborcze. "Lokomotywy" Prawa i Sprawidliwości w okręgach

Prawo i Sprawiedliwość ustaliło "jedynki". Interia ujawnia

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ma zostać "jedynką" na liście w Lublinie, za to pierwszym kandydatem w Chełmie będzie szef MSWiA Mariusz Kamiński, który wcześniej miał obsadzić pozycję nr 3 w Warszawie.

"Jedynki" na listach PiS. Zmiany w kilku okręgach

Mateusz Morawiecki w Katowicach, Jarosław Kaczyński w Kielcach

Na Śląsku, gdzie znajduje się aż sześć okręgów, w których do zdobycia jest łącznie 55 mandatów sejmowych, "jedynką" z Częstochowy ma być Lidia Burzyńska , a w Sosnowcu Ewa Malik.

Zgodnie z medialnymi doniesieniami Jarosław Kaczyński ma kandydować z pierwszego miejsca na liście w Kielcach. Jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to pierwszy raz od 1991 roku , gdy Kaczyński wystartuje z innego okręgu niż warszawski.

Wybory parlamentarne 2023. Ministrowie na listach Prawa i Sprawiedliwości

PiS ogłasza listy wyborcze jako ostatnia partia

Formacja rządząca to ostatnie z liczących się w wyścigu wyborczym ugrupowań, które przedstawiło swoich kandydatów do parlamentu. Nie jest to jednak pełna lista nazwisk - w porannej rozmowie na antenie Programu I Polskiego Radia poseł PiS Marek Ast zastrzegł, że w czwartek pokazani zostaną tylko liderzy i liderki w okręgach.