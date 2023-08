Do 3 w nocy trwały prace nad listami wyborczymi i przetasowania na czołowych miejscach list wyborczych.

Politycy PiS, z którymi od kilku dni rozmawiamy o listach, do końca nie byli pewni, czy i z którego miejsca będą kandydować. Po wczorajszym komitecie politycznym partii, który zatwierdził "jedynki" wyborcze, wiadomo jednak nieco więcej.

- To bardzo mocne listy i ułożone tak, by kandydaci musieli rywalizować ze sobą nawzajem. W ten sposób prezes pokazał, że każdy musi wywalczyć sobie mandat i że nic nikomu nie będzie podane na tacy - opowiada jeden z polityków PiS.

"Jedynki" konstruowano tak, by była zachowana na nich równowaga partyjno-koalicyjno-rządowa. Swoich ludzi zgłosił także Pałac Prezydencki .

- Ziobro do ostatniej chwili wahał się i decyzję podjął podczas wczorajszej rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim - słyszymy w PiS.

To jak domino pociągnęło za sobą dalsze konsekwencje. Mariusz Kamiński, szef MSWiA, który do wczoraj jeszcze był "trójką" w Warszawie, został w tej sytuacji przeniesiony do Chełma, gdzie będzie kandydował z pierwszego miejsca.