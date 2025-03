Awantura w Sejmie. "Żądamy przywrócenia kontroli na granicy z Niemcami"

- Żądamy przywrócenia kontroli na granicy z Niemcami - grzmiał z sejmowej mównicy Paweł Szefernaker z Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do kwestii migracji. Odpowiedział mu poseł KO Konrad Frysztak. Polityk stwierdził, że to PiS "nawpuszczał do Polski migrantów".