- W przypadku Mieszkania+ mieliśmy do czynienia z przykładem imposybilizmu. Zawiodły pewne relacje międzyludzkie, które okazały się konfliktogenne, zawiedli też pewni ludzie, ale nie możemy zapomnieć też o mechanizmach związanych z deweloperką - mówi Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Interii. Prezes PiS w rozmowie z Piotrem Witwickim i Marcinem Fijołkiem zapowiada też "bardzo ostrą ustawę antykorupcyjną". Mówi również o "naprawdę silnych emocjach" w Zjednoczonej Prawicy, nowych kobietach w rządzie i "zapobiegliwości" Daniela Obajtka. Zdradza, w jakiej kwestii czuje się bezradny i porównuje Borysa Budkę do siebie sprzed lat. Daje też spore szanse premierowi Morawieckiemu, by pobił rekord Donalda Tuska.

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek: Polska potrzebuje dziś przyspieszenia czy kontynuacji?

Jarosław Kaczyński, wicepremier, prezes PiS: - Jednego i drugiego. Na pewno chcemy kontynuować politykę prospołeczną, która jednak zawsze musi być wsparta tym, co służy rozwojowi gospodarczemu. To powinno się równoważyć. Nie nagromadziliśmy przecież skarbów jak państwa z ropą naftową... Natomiast zbieg okoliczności - skądinąd tragiczny, bo wywołany covidem - dał nam szansę na szeroki budżet unijny i fundusz odbudowy, czyli łącznie 770 miliardów dla Polski. Nie przeceniałem nigdy roli i znaczenia środków europejskich, ale to były zawsze poważne pieniądze, z olbrzymią rolą w naszej gospodarce. Do okresu wejścia do Unii Europejskiej byliśmy na wielu poziomach zablokowani, jeśli chodzi o przedsięwzięcia zbiorowe, o inwestycje. Po wejściu do Unii Europejskiej zaczęło się dziać. Warto podkreślić tu zasługi śp. Grażyny Gęsickiej, autorki odpowiednich mechanizmów w tym względzie. Efekt był taki, że ten imposybilizm, jak to kiedyś celnie określił Marek Jurek, został w wielkiej mierze przełamany.

Jak pan definiuje ten słynny imposybilizm - dziś, w szóstym roku waszych rządów?

- Imposybilizm to silosowość na poziomie centralnym, ale i różnego rodzaju korporacjonizmy. To są mechanizmy, które powodują, że - dla przykładu - droga szybkiego ruchu Warszawa-Kraków kończy się na granicy Małopolski. Możliwości wykonawcze są większe, ale blokuje je mechanizm administracyjny. Tego rodzaju oporów jest dużo więcej. Zjawisko imposybilizmu trwa i to jest nasze obciążenie, które niekiedy schodzi to na poziom uzgodnienia z burmistrzami czy wójtami. Inny przykład: myślimy o drodze niedaleko Nowego Sącza i od razu pojawia się kilkadziesiąt wersji przebiegu tej drogi, bo kolejny burmistrz czy wójt mówi "nie". Chodzi o naruszenie czasem drobnego interesu. Ubolewam, że nie ma w tym wszystkim potrzebnej w procesach rozwoju jedności klasy politycznej. Świetnym - odwrotnym do naszego problemu - przykładem była Irlandia. Tam partie, które się wzajemnie serdecznie nienawidziły, porozumiały się co do konkretów w tym zakresie. Idealnych wzorców nie ma nigdzie, ale tam kraj ruszył.

Czasem chciałbym mieć władzę, jaką mi się przypisuje, ale to tylko dobre chęci, bo chciałbym ją wykorzystać w najlepszych celach dla Polski. Ale nie mam tej władzy, bo różnego rodzaju korporacje dają o sobie znać.

Czy przykładem tego imposybilizmu nie jest też fiasko programu Mieszkania+? W Polskim Ładzie stawiacie na sektor rynkowy, a nie publiczny jako motor napędowy mieszkalnictwa.

- Tak, mieliśmy tutaj do czynienia z przykładem imposybilizmu. Chociaż to, co pan sugeruje w pytaniu, jest zbyt dużym uproszczeniem. Stawiamy na różne sektory, na marsz różnymi drogami. Zresztą i Mieszkanie+ nie miało załatwić wszystkiego, ale po prostu zwiększyć liczbę mieszkań. Tam zawiodły pewne relacje międzyludzkie, które okazały się konfliktogenne, zawiedli też pewni ludzie, ale nie możemy zapomnieć też o mechanizmach związanych z deweloperką. Uderzenie w ten monopol jest bardzo trudne, a opór był silny. Ale była i kwestia instytucji, które nie chciały oddawać publicznych własności.

Gdzie nie pojadę rowerem, widzę grunty PKP, w niezłych lokalizacjach. Nie wierzę, że nie ma pan władzy, by wymusić konkretne decyzje w tym zakresie.

- Wierzy pan w medialne bajki. Czasem chciałbym mieć władzę, jaką mi się przypisuje, ale to tylko dobre chęci, bo chciałbym ją wykorzystać w najlepszych celach dla Polski. Ale nie mam tej władzy, bo różnego rodzaju korporacje dają o sobie znać. Zjawisko korporacjonizmu jest niezwykle trudne do przełamania. Na początku epoki znakomicie opisywała je Jadwiga Staniszkis. I tutaj jesteśmy od przełamania dalecy. Kolej faktycznie jest taką korporacją.

Jarosław Kaczyński w rozmowie z Piotrem Witwickim i Marcinem Fijołkiem

Lasy też?

- Lasy też. To ma czasem plusy - jak to, że nie mamy sprywatyzowanych lasów i każdy może do nich wejść, co nie jest zjawiskiem powszechnym na Zachodzie. Z drugiej strony korporacjonizm to ewidentny problem. To są mechanizmy nacisków, strajków - co razem tworzy ogromną sferę niemożności. Na to lekarstwem musi być wspólny cel całej klasy politycznej: możemy się nie lubić między sobą, konkurować, ale pewna zgoda ponadpolityczna pomogłaby przełamać tego rodzaju blokady. My naprawdę jesteśmy gotowi do takiej współpracy - ale z drugiej strony słychać coś kompletnie niesłychanego. Opozycję totalną, zjawisko niespotykane chyba nigdzie na świecie.

