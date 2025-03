Komunikacyjny paraliż w Belgii. Najpierw kolej, później lotnisko

"Brussels Times" donosi, że n iezależny związek kolejowy METISP-Protect zorganizował strajk, który rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do niedzieli. Pierwszego dnia działania polegają na zmniejszeniu liczby pociągów kursujących między największymi miastami.

Dojdzie również do zakłóceń przylotów, ponieważ obsługa naziemna i personel ochrony dołączą do strajku w proteście przeciwko rządowej reformie emerytur i rynku pracy .

Rząd Belgii wprowadził niedawno reformę podwyższającą wiek emerytalny z 65 do 66 lat od 1 stycznia 2025 r., a następnie do 67 lat do 2030 r. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1960 r. nadal mogą przejść na emeryturę w wieku 65 lat.