W rozmowie z Interią oficer prasowa policji w Wejherowie Anetta Potrykus potwierdziła, że policja cały czas poszukuje sprawców pobicia, do którego doszło w niedzielę o godzinie 12.25 na miejscowej stacji kolejowej.

Brutalne sceny rozegrały się w składzie jadącym z Gdańska Śródmieście do Wejherowa.

To nie był jednak koniec. Sprawcy ataku czekali do stacji końcowej, na której wysiedli za kierownikiem i tam go zaatakowali.