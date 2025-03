Media podały imię kobiety i miasto, gdzie doszło do zdarzenia. Ta sama wystąpiła przed kamerami, ujawniając swój wizerunek.

W czasie konferencji prasowej ówczesny komendant główny policji Jarosław Szymczyk ujawnił szereg informacji dotyczących zdrowia kobiety, a także inne jej dane. " Nie miał do tego żadnych podstaw " - czytamy w komunikacie UODO.

"Podał przy tym dane wcześniej przez tę osobę nieujawnione, jak informacje o leczeniu psychiatrycznym, co narusza zakaz przetwarzania danych dotyczących zdrowia, określony w art. 9 ust. 1 RODO, a także informacje o rozpadzie związku skarżącej, miejscu zamieszkania i rodzaju domu oraz tytule prawnym do lokalu, co naruszyło art. 6 ust. 1 RODO" - wskazano.