Grenlandzkie i duńskie władze krytycznie wypowiedziały się o wizycie delegacji USA na Grenlandii. Zdaniem p.o. premiera Mute B. Egede'a przyjazdu żony wiceprezydenta USA Ushy Vance i doradcy Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Mike'a Waltza nie można traktować jako jedynie prywatnego. Jego zdaniem to "ingerencja" w wewnętrzne sprawy kraju.

Delegacja USA na Grenlandii. "Odliczanie do wielkiego starcia"

Zdaniem Hansa Engella wypowiedzi prywatnej wycieczce czy o wyścigach psich zaprzęgów to " niedorzeczne tłumaczenie ". 29 marca Vance ma oglądać wyścig psich zaprzęgów Avannaata Qimussersua, będący ważnym wydarzeniem dla tożsamości Grenlandczyków.

Engell stwierdził, że USA nie wysyłają Mike'a Waltza na Grenlandię bez powodu. - On jest świetnym doradcą i twardym graczem. Jeśli go wyznaczyli, to w celu wysłania grenlandzkim i duńskim politykom mocnego sygnału - powiedział.