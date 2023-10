Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia pod sztandarem Trzeciej Drogi wprowadzili do Sejmu 65 posłów. Głosy rozłożyły się tak, że reprezentacje PSL i Polski 2050 są do siebie zbliżone liczbowo. Pojawiły się jednak głosu, że oba ugrupowania nie zamierzają stworzyć wspólnego klubu poselskiego. Ma być to jednym z tematów wtorkowej rozmowy liderów obu partii.