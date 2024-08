Donald Tusk na Campus Polska: Nie jestem tu, żeby się podlizywać

Podkreślał, zwracając się do słuchaczy, że są przyszłością. - Przyrzekam, że waszą przyszłość będziecie budować w zdrowym kraju - oświadczył szef rządu. - Polska nie potrzebuje cudów, Polska potrzebuje was - dodał.

Campus Polska. Donald Tusk o sytuacji na granicy z Białorusią: Nie zmienię postępowania

Dopytywany o sytuację na granicy z Białorusią , Donald Tusk stwierdził, że "takie pytania pojawiały się na każdym z Campusów". - Dzisiaj zdania nie zmienię. Pierwszym z obowiązków osób sprawujących władzę jest ochrona granicy. Doprowadziliśmy do sytuacji, gdzie nie ma prostego wyboru. Robimy wszystko, by dramatów humanitarnych na naszej granicy nie było - zapewniał.

- Nie mamy do czynienia z typową migracją. Otwórzcie szeroko oczy na ten problem. Mamy do czynienia z coraz bardziej cyniczną akcją. Ci ludzie nie mają nic wspólnego z migracją, a terroryzmem, mają karną przeszłość. Musimy zrobić wszystko, by zniechęcić ofiary wykorzystywane przez Łukaszenkę i Putina. Dalej będę działał w sposób twardy. Nie zmienię postępowania - kontynuował.

Donald Tusk o Romanie Giertychu: No nie obetnę głowy

Kolejny z uczestników zapytał szefa rządu o sprawę aborcji. - No nie obetnę głowy. Z waszego punktu widzenia to są tylko gesty - mówił o konsekwencjach wyciągniętych wobec posłów, którzy wyłamali się dyscyplinie podczas głosowania w Sejmie. Posłowie Roman Giertych i Waldemar Sługocki zostali zawieszeni w klubie poselskim oraz pozbawieni funkcji wiceprzewodniczącego klubu oraz wiceministra rozwoju i technologii. Obaj nie wzięli udziału w głosowaniu nad projektem ws. dekryminalizacji aborcji.

- W Sejmie nie ma większości na rzecz prawa do legalnej aborcji. PSL okazało się nie do przekonania - stwierdził Tusk. Podkreślał, że powołując się na wolę organizacji kobiecych, nie zgodzi się na referendum w tej sprawie. - Przepraszam. W tej chwili na tyle mnie stać - dodał.

Ruszył Campus Polska Przyszłości. Goście z Polski i Europy, tysiące uczestników

- To miejsce i inicjatywa absolutnie wyjątkowe. Nie ma takiego festiwalu społeczno-politycznego w naszej części Europy. Co najważniejsze w życiu i polityce liczy się konsekwencja. To już czwarta edycja. Zapowiadaliśmy, że co roku będziemy organizować Campus Polska Przyszłości niezależnie od okoliczności politycznych - powiedział prezydent Warszawy podczas konferencji zapowiadającej wydarzenie w stolicy Warmii i Mazur.