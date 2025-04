Poranek mało przyjemny okazał się w Dolinie Sanu . Tam utrzymuje się gęsta mgła , ograniczająca widzialność do około 100 metrów. Tak jest między innymi na stacji meteorologicznej w Lesku - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mgła szybko zaniknie, a po chłodnym poranku nastanie bardzo ciepły dzień.

Tam, gdzie jeszcze utrzymuje się mgła, miejscami może panować lekki mróz, przez co lokalnie na drogach i chodnikach może być ślisko i niebezpiecznie. W kolejnych godzinach będzie jednak coraz cieplej , i to w całym kraju.

Wiosna pokaże się z najlepszej strony, dzięki czemu w ciągu dnia będziemy mogli cieszyć się temperaturami od 14 do 18 stopni Celsjusza . Jedynie nad morzem oraz na terenach podgórskich będzie chłodniej: od 9 do 13 stopni.

W korzystaniu z przyjaznej aury nie przeszkodzi wiatr , który przeważnie będzie słaby i umiarkowany. Porywisty może być jedynie w górach. W Tatrach możliwe będą porywy do 60 km/h, zaś w Bieszczadach do 70 km/h.

Mieszkańcy całej Polski będą mogli cieszyć się korzystnymi warunkami. "Wyżowa, sucha i słoneczna pogoda od rana do wieczora będzie korzystnie wpływała na organizm człowieka" - zapewniają specjaliści z IMGW.

Taka pogoda utrzyma się do piątku, jednak na horyzoncie już rysują się bardzo poważne zmiany. W weekend w naszym kraju nastąpi prawdziwy atak zimy. W wielu miejscach - również na nizinach - może padać śnieg, a nocne mrozy na terenach podgórskich sięgną nawet około -10 stopni Celsjusza. W ciągu dnia będzie zaś najwyżej kilka stopni powyżej zera. Takie nieprzyjemne, zimowe warunki utrzymają się co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.