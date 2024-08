Bartłomiej Ciążyński podał się do dymisji po tym, jak wyszło na jaw, że użył służbowego samochodu i karty płatniczej do celów prywatnych. Zrezygnował również z funkcji zastępcy dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz. Podczas konferencji prasowej Bartłomiej Ciążyński podkreślał, że żałuje tego, co zrobił i nie wiedział, że robi źle. Zapewnił, że cała wydana kwota została przez niego zwrócona.