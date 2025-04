"Czy Pana/i zdaniem Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki oraz Sławomir Mentzen powinni wziąć udział we wspólnej debacie przed wyborami prezydenckimi?" - to pytanie zadane w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" pogodziło aż 81,3 proc. ankietowanych, którzy zgodnie odpowiedzieli "tak". Odmiennego zdania było zaledwie 10,7 proc. badanych. 8 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wśród chętnych, by obejrzeć tego rodzaju polityczny pojedynek są - ponad podziałami - wyborcy wszystkich ugrupowań - koalicji rządzącej (77 proc.) i opozycji (84 proc.) a także ci, którzy nie mają wyraźnych preferencji (84 proc.).

Mimo rzuconego przez Sławomira Mentzena wyzwania, debata może nie dojść do skutku. Niechętny zdaje się być na to sztab Rafała Trzaskowskiego, co - jak stwierdził prof. Antoni Dudek w "Rzeczpospolitej" - nie musi być błędem.