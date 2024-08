Prezydent Tarnowa z zarzutami. Grozi mu więzienie

Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny oraz były prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Piotr Buła usłyszeli zarzuty. To pokłosie śledztwa prowadzonego przez prokuraturę w sprawie nadużyć finansowych, do jakich miało dochodzić na krakowskiej uczelni. Podejrzani odmówili składania wyjaśnień. Obu grozi do ośmiu lat więzienia.