Polska nie uznaje tzw. Tureckiej Republiki Północnego Cypru i nie utrzymuje z nią stosunków dyplomatycznych. To właśnie w tym kraju - jak twierdzi Onet - znajduje się obecnie Michał K. , były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, któremu postawiono zarzut m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Brak kontaktów dyplomatycznych czy innych porozumień z Cyprem Północnym powoduje, że sprowadzenie K. do Polski może być dla śledczych bardzo trudnym zadaniem lub właściwie niemożliwym.

Cypr Północny - co to za "kraj"?

Turecka Republika Cypru Północnego leży we wschodniej części wyspy Cypr. I choć posiada swój własny rząd, parlament, hymn i konstytucję to na arenie międzynarodowej uznawana jest tylko przez Turcję , która jest patronem wyspiarskiej republiki.

Żeby zrozumieć trudną historię wyspy, trzeba cofnąć się o kilka wieków. Ten niewielki ląd leżący we wschodniej części Morza Śródziemnego i często traktowany jako część Bliskiego Wschodu przechodził "z rąk do rąk". Wyspa przez wieki była zamieszkiwana przez Greków i pozostawała w kręgu greckiej kultury. W XVI wieku obszar zajęło Imperium Osmańskie. Wieloletnie panowanie Osmanów skutkowało napływem muzułmańskiej ludności i wymieszaniem się różnych kultur i religii.

Podział wyspy

Miasto - widmo

Podzielona stolica

Brak stosunków dyplomatycznych

Michał K., który zdaniem śledczych to właśnie Cypr Północny wybrał na miejsce swojego ukrycia, może się w tym kraju cieszyć dużą swobodą. Polska nie uznaje tego kraju, nie jest on też stroną konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 r. Nie ma także żadnego innego porozumienia regulującego funkcje konsularne na tym terytorium. W praktyce oznacza to, że sprowadzenie byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do kraju może być bardzo trudne.