Jarosław Kaczyński w prokuraturze. Prezes PiS ma zeznawać

- Uważam, że doszło do poważnego przestępstwa, ale o tym już będę rozmawiał z prokuratorem - powiedział Jarosław Kaczyński w czwartek rano, wchodząc do budynku Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

W krótkiej rozmowie z dziennikarzami Kaczyński powtórzył swoje przekonanie, że to prokuratura przyczyniła się do śmierci kobiety. Wspomniał przy tym raz jeszcze o braku dopuszczenia pełnomocnika zmarłej do przesłuchania.

- Tu już wchodzą w grę bardzo ciężkie paragrafy - zaznaczył Kaczyński. - Mieliśmy do czynienia ze sprawą skandaliczną, kryminalną i mam nadzieję, że przyjdzie czas, że tak to zostanie ocenione - dodał.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że ostatecznym celem prowadzonego śledztwa jest on sam. - Sprawą, której nie mogę zapomnieć i nigdy nie zapomnę, jest to, że ofiarą padła niewinna osoba. I nie chodzi o to, że ja jestem winny, tylko o to, że ona (Barbara Skrzypek - red.) nie miała z tą sprawą nic wspólnego - dodał.