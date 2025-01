Polska prezydencja w UE. Deja vu sprzed 14 lat

Pierwsze zadanie Polski - zatrzeć złe wrażenie po prezydencji Węgier

I te dwa słowa w zasadzie definiują polską prezydencję. Tak jak zapowiadał szef polskiego rządu, to bezpieczeństwo ma być najważniejszym zadaniem na najbliższe pół roku. I to bezpieczeństwo szeroko rozumiane, bo Polska (wspólnie z Danią i Cyprem, które będą kontynuować prezydencję przez kolejny rok - red.) przedstawiła siedem filarów tego zagadnienia. To: zdolność do obrony, ochrona ludzi i granic, odporność na obcą ingerencję i dezinformację, zapewnienie bezpieczeństwa i swobody działalności gospodarczej, transformacja energetyczna, konkurencyjne i odporne rolnictwo oraz bezpieczeństwo zdrowotne.

Program prezydencji. "Bezpieczeństwo" odmieniane przez wszystkie przypadki

Kiedy spojrzymy w program polskiej prezydencji widać tam wyraźnie, na co został położony główny nacisk. Poszczególne grupy robocze zajmują się niby różnymi tematami, ale wszystkie one ogniskują się wokół bezpieczeństwa. I tak, w zadaniach tzw. Rady do Spraw Ogólnych czytamy m.in., że "polska prezydencja będzie podejmować działania na rzecz wzmacniania odporności UE na zagraniczną manipulację i ingerencje w informacje, inspirując dyskusję, w tym na forum Rady do Spraw Ogólnych, jak również angażując się we wsparcie budowy odporności demokratycznej państw kandydujących do UE".