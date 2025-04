W 2017 roku prezydent Andrzej Duda podarował księciu Williamowi i księżnej Kate serwis kawowy wyprodukowany w Bolesławcu. Ceramikę na Dolnym Śląsku kupował także Pentagon. Przez lata do Bolesławca spływały zamówienia z całego świata, a znacząca ich część ze Stanów Zjednoczonych . Jeszcze 15-10 lat temu ok. 80-90 proc. produkcji Zakładów Ceramicznych Bolesławiec trafiało na rynki zagraniczne, z czego połowa na amerykański.

"Według wstępnej oceny nowe amerykańskie cła mogą zmniejszyć polski PKB o 0,4 proc., czyli w ostrożnym uproszczeniu straty przekroczą 10 miliardów złotych. Cios dotkliwy i przykry, bo od najbliższego sojusznika, ale go przetrzymamy. Nasza przyjaźń polsko-amerykańska też musi przetrwać tę próbę" - napisał premier Donald Tus k w serwisie X.

- Mimo że prezydent Donald Trump od początku swojej kadencji zapowiadał ochronę amerykańskiego rynku i wprowadzenie ceł na import do USA, brak było konkretnych informacji, na jakie towary zostanie wprowadzone cło i w jakiej wysokości. Teraz już wiemy, że wprowadzono 20 proc. cła na wszystkie towary importowane z Unii Europejskiej i zarząd spółki z uwagą analizuje możliwe konsekwencje dla nas jako eksportera - mówi Interii Grzesikowski.

W czwartek w Bolesławcu doszło do wewnętrznego spotkania. Wynika z niego, że decyzja Donalda Trumpa będzie miała wpływ na zamówienia klientów. Z drugiej strony zarząd firmy patrzy optymistycznie, bo amerykańscy klienci nie reagują nerwowo, ale spokojnie rozmawiają. - Zachowujemy umiarkowany optymizm. Będziemy musieli wypracować kompromis, a ten będzie się wiązać z rabatowaniem czy innymi rozwiązaniami. Raz producent pomaga klientowi, raz odwrotnie, więc musimy się uzupełniać - mówi Grzesikowski.

Ceramika z Bolesławca. Mniej produktów trafia do USA niż lata temu

Co ciekawe, mniej więcej od czasów pandemii, rynek amerykański nie jest już numerem jeden, jeśli chodzi o sprzedaż produktów Zakładów Ceramicznych Bolesławiec. Obecnie dominujący jest rynek krajowy, który stale się rozwija.

- Sprzedajemy na nim ponad połowę naszych wyrobów. Obecnie wyraźnie obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży krajowej poprzez nasz sklep internetowy wpierany przez nasze własne sklepy stacjonarne. Pozwala nam to spojrzeć optymistycznie na zawirowania w USA i mamy nadzieję na uzupełnienie ewentualnego spadku sprzedaży za Oceanem sprzedażą krajową - uważa Grzesikowski.

- Podział rynków i kanałów sprzedaży znacząco się u nas zmienił na przestrzeni 5-7 lat. Kiedyś rynek USA był rzeczywiście dominujący, ale w ostatnim czasie doszło do zmian. Rynek USA wciąż jest dla nas bardzo ważny i np. do dużych sieci handlowych sprzedajemy 50 proc. naszego eksportu do USA. Dodatkowo działamy intensywnie w Unii Europejskiej i na Dalekim Wchodzie - przekonuje Grzesikowski.