Poseł KO Marcin Józefaciuk zaproponował skierowanie petycji do Komisji ds. Dzieci i Młodzieży, a następnie do odpowiedniej komisji merytorycznej w celu przeprowadzenia dyskusji, która jego zdaniem byłaby polem do dialogu o wyznaniach. Zaznaczył, że należy sprawdzić, "na ile spowiednicy są przeszkoleni z pomocy psychologicznej" dla dorosłych i dla dzieci.

- Chrześcijaństwo to religia i pewien zbiór wartości, który jest uosobieniem radości, miłości, szacunku, tolerancji do bliźniego - powiedział Bochenek.

"Nikt, nawet rodzice, nie mogą zmuszać dziecka do uczestniczenia bądź nieuczestniczenia w spowiedzi. Rolą państwa w tym zakresie jest stwarzanie mechanizmów zapewniających, by dziecko mogło korzystać z przysługującej mu wolności sumienia i wyznania w sposób odpowiadający jego rozwojowi psychicznemu" - przeczytała Augustyn.

O petycji Betlejewskiego można było usłyszeć po raz pierwszy w 2023 roku. Została ona jednak zwrócona z przyczyn formalnych. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk poprosił go, by złożył ją ponownie. Została oficjalnie przyjęta 16 października, a 20 listopada skierowana do Komisji do spraw Petycji.