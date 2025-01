"Nałożenie się wyborów prezydenckich w Polsce na okres prezydencji w Radzie UE niesie ryzyko, że przywództwo Warszawy we Wspólnocie stanie się zakładnikiem kampanii wyborczej obozu Donalda Tuska" - komentuje "Le Monde".

"Aby doprowadzić swoje projekty do końca, obóz Tuska musi przejąć urząd prezydenta. W tym kontekście Tusk liczy, że prezydencja w UE pozwoli mu pokazać, iż proeuropejskie wybory jego rządu są właściwe , co może stać się swego rodzaju wizytówką przed wyborami" - czytamy.

Pozycja Tuska w Unii Europejskiej. "Duże wpływy"

Wspomniane przepisy zawiesiły prawo do azylu. "Le Monde" zwraca jednak uwagę, że stało się to ostatecznie przy aprobacie instytucji unijnych, co ma świadczyć - według dziennika - o dużych wpływach Tuska w Brukseli.