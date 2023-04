"Rosja będzie nadużywać władzy". Zaprotestowało 50 państw

Maria Lwowa-Biełowa rosyjską ekspertką

Rosja zaprosiła na nieformalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ (tzw. formuła Arria) jako eksperta m.in. Marię Lwową-Biełową, rosyjską rzeczniczkę praw dziecka, oskarżaną przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze o zbrodnie wojenne.

50 państw przypomniało, że zarówno Maria Lwowa-Biełowa, jak i prezydent Rosji Władimir Putin, są objęci nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z popełnieniem zbrodni wojennych.

Jak podkreślono w oświadczeniu, władze rosyjskie przesłuchiwały, zatrzymały i przymusowo deportowały ponad 19,5 tys. ukraińskich dzieci z ich domów w Ukrainie do Rosji. "Obejmuje to celowe oddzielanie dzieci od rodziców i porywanie dzieci z sierocińców przed oddaniem ich do adopcji w Rosji. Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ds. Ukrainy ustaliła, że przekazywanie i deportacja dzieci przez Rosję, tak na terenie Ukrainy, jak i do Federacji Rosyjskiej, naruszają międzynarodowe prawo humanitarne i stanowią zbrodnię wojenną" - napisano.

Wśród sygnatariuszy oświadczenia, sprzeciwiającego się działaniom Rosji jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ znalazła się Andora, Albania, Australia, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Kanada, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gruzja, Grecja, Gwatemala, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, Holandia, Nowa Zelandia, Macedonia Północna, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska.