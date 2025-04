Miała być to pierwsza zagraniczna wizyta w drugiej kadencji prezydenta USA, jednak wcześniej weźmie on udział w pogrzebie papieża Franciszka.

Pierwotnie miała to być pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta w drugiej kadencji, lecz wcześniej, w piątek, Trump uda się do Rzymu, by wziąć udział w pogrzebie papieża Franciszka. Do kraju ma wrócić tuż po uroczystościach.