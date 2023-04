Dzieci z Ukrainy uprowadzane przez Rosjan

Według oficjalnych informacji opublikowanych przed rządowe instytucje, Rosjanie podczas wojny w Ukrainie wywieźli ponad 15 tys. niepełnoletnich.



Jak potwierdziła ukraińska Rzeczniczka Praw Dziecka Daria Herasymczuk, do połowy marca do Ukrainy udało się przywieźć z powrotem 323 spośród porwanych dzieci. - Te operacje sprowadzania odbywały się bez przyzwolenia Rosji, bez okupu, bez niczego w zamian. To nie jest wymiana - podkreśliła Herasymczuk.

Według niej, za porwaniami dzieci kryje się "przejrzysta i dobrze zaplanowana" strategia. Z jej analiz wynika, że "ukraińskie dzieci szybko otrzymały obywatelstwo rosyjskie, a procesy adopcyjne były skracane".

Daria Kasjanowa z SOS Wioski Dziecięce Ukraina poinformowała w rozmowie z "Tagesschau", że nie w każdym przypadku udaje się ukraińskim rodzicom i organizacjom pozarządowym odzyskanie dzieci. Według niej zdarzały się już "odmowy" ze strony rosyjskich obozów czy rodzin adopcyjnych, mimo że ukraińscy krewni mieli przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty.