Warszawski metropolita abp Adrian Galbas wspomniał swoje spotkania z papieżem Franciszkiem. Duchowny powiedział, że miał wielokrotnie okazję do odbycia rozmowy z Ojcem Świętym osobiście. Jednocześnie podkreślił, że za każdym razem naprawdę czuł, że Franciszek go słuchał.

- To nie było znudzone słuchanie urzędnika, tylko słuchanie kogoś, kto naprawdę chce poznać, co w tobie jest, co ty przynosisz - ocenił duchowny.

Polscy biskupi "jechali na dywanik". Arcybiskup przypomniał spotkania z Franciszkiem

Arcybiskup opowiedział także o momencie, kiedy polscy biskupi przybywali z wizytą "ad limina apostolorum" do papieża. Jak stwierdził, padały wówczas słowa, że "biskupi jadą na dywanik".

- I naprawdę myśmy trochę mieli jakiegoś strachu, tacy trochę byliśmy nakręceni, że może papież będzie nas jakimś kijem obkładał, a przynajmniej, że będzie surowy. A to było takie spotkanie w kręgu. Papież powiedział: tu jest woda, tu jest łazienka, jak ktoś potrzebuje. No i teraz mówcie. Jakie macie pytania? - opowiedział Galbas.

Sąd nad papieżem Franciszkiem. "Wypadnie bardzo łagodnie"

Abp Adrian Galbas wspomniał przy tym słowa św. Jana od Krzyża, że "pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości". - Jestem przekonany, że w przypadku papieża Franciszka ten sąd wypadnie bardzo, bardzo łagodnie, bo miłości dał Kościołowi i nam wszystkim bardzo dużo - podkreślił abp Galbas.

Zapytany, jaki powinien być nowy papież, abp Galbas zaznaczył, że powinien być to człowiek bardzo mocno osadzony w Kościele, który kocha Kościół, a jednocześnie człowiek, który nie będzie bał się świata.

- Powinien kochać również świat i chcieć temu światu przekazać orędzie Chrystusa - zaznaczył arcybiskup.

Duchowny o pontyfikacie papieża Franciszka. "Proboszcz świata"

Abp Adrian Galbas powiedział, że papież Franciszek wiele miejsca w swoim nauczaniu poświęcił peryferiom, do których Kościół ma iść z misją. - My w Kościele nie mamy czekać, aż peryferie się zbliżą do centrum, tylko centrum musi wyjść tam - podkreślił.

Przypomniał, że Ojciec Święty życzył sobie, aby na jego grobie wygrawerować jedynie jego imię: Franciscus.

- Gdybym miał tam coś dodać, jakoś go scharakteryzować, to pewnie byłyby to słowa: uczeń - misjonarz (...). A kolejne słowo to byłoby pewnie: proboszcz świata" - powiedział abp Galbas.

W Watykanie trwają przygotowania do pogrzebu papieża © 2025 Associated Press