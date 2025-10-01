Politykiem najczęściej obdarzanym zaufaniem jest Karol Nawrocki - wynika z sondażu CBOS, przeprowadzonego we wrześniu. Prezydentowi ufa 58 proc. ankietowanych (wzrost o 6 pkt. proc. względem sierpnia).

Według rankingu Nawrockiemu nie ufa 25 proc. badanych (spadek o 6 pkt. proc.), a obojętność wobec niego deklaruje 12 proc.

Sondaż. Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania

Na drugiej pozycji znaleźli się ex aequo - z wynikiem po 45 proc. - szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (wzrost o 5 pkt proc.) oraz szef MSZ Radosław Sikorski (wzrost o 2 pkt proc.).

Kosiniakowi-Kamyszowi nie ufa 27 proc. (spadek o 2 pkt proc.), a Sikorskiemu - 32 proc. (spadek o 3 pkt proc.). Obojętność wobec Kosiniaka-Kamysza deklaruje 16 proc. respondentów, a wobec Sikorskiego - 13 proc. badanych.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: wicemarszałek Sejmu, jedne z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak, któremu ufa 40 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.), nie ufa 30 proc. (również wzrost o 1 pkt proc.), a obojętność wobec niego deklaruje 15 proc. badanych.

Również innemu liderowi Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi ufa 40 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt proc.); nie ufa - 36 proc. (wzrost o 3 pkt proc.), a 15 proc. respondentów deklaruje obojętność.

Również 40 proc. respondentów (tyle samo, co w sierpniu) deklaruje zaufanie wobec prezydenta Warszawy, wiceszefa PO Rafała Trzaskowskiego, nie ufa mu 43 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc.), a 13 proc. - deklaruje obojętność.

Sondaż zaufania. Donald Tusk z przewagą głosów jednej strony

W najnowszym sondażu zaufania kolejne miejsca zajmują: marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia (38 proc. zaufania; 38 proc. nieufności) oraz lider Razem Adrian Zandberg (36 proc. zaufania; 23 proc. nieufności).

Premierowi Donaldowi Tuskowi ufa 36 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.), a nie ufa - 51 proc. (spadek o 3 pkt. proc.).

Następni w rankingu zaufania są: były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki (35 proc. zaufania; 48 proc. nieufności); były szef MON, wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak (32 proc. zaufania; 39 proc. nieufności) oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński (31 proc. zaufania; 52 proc. nieufności).

Na kolejnych miejscach uplasowali się: marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (28 proc. zaufania; 35 proc. nieufności); wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (27 proc. zaufania; 28 proc. nieufności); lider Konfederacji Korony PolskiejGrzegorz Braun (26 proc. zaufania; 53 proc. nieufności).

Komu Polacy ufają najmniej? Nowy sondaż

Dalej w rankingu zaufania znaleźli się: szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (24 proc. zaufania; 14 proc. nieufności; 47 proc. nieznajomości), minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (24 proc. zaufania; 20 proc. nieufności; 41 proc. nieznajomości) oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański (22 proc. zaufania; 14 proc. nieufności; 50 proc. nieznajomości).

Ostatnie miejsca w rankingu zajmują: wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (22 proc. zaufania; 17 proc. nieufności; 45 proc. nieznajomości); wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (20 proc. zaufania; 11 proc. nieufności; 54 proc. nieznajomości) oraz rzecznik rządu Adam Szłapka (18 proc. zaufania; 14 proc. nieufności; 54 proc. nieznajomości).

W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajął Grzegorz Braun z wynikiem 53 proc., na drugim miejscu znalazł się szef PiS Jarosław Kaczyński z wynikiem 52 proc., a na trzecim premier Donald Tusk - 51 proc.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Zrealizowano je w dniach od 11 do 22 września na próbie liczącej 969 osób (w tym: 65,4 proc. metodą CAPI, 22,1 proc. - CATI i 12,5 proc. - CAWI).

