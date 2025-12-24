Tragedia w Opolskiem. W zderzeniu zginęło sześć osób

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94 w miejscowości Zielęcice o godzinie 6:30. Według wstępnych informacji w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło do pożaru.

W wypadku, jak poinformowała GDDKiA, zginęło sześć osób. Ruch na skrzyżowaniu DK39 i DK94 jest zablokowany.

O tragicznym zdarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Brzegu.

"Na drodze krajowej nr 39 (w rejonie skrzyżowania z DK 94) zderzyły się dwa pojazdy - volkswagen passat i ford kuga, którymi łącznie podróżowało 6 osób" - czytamy w komunikacie.

Zielęcice. Tragiczny wypadek, nie żyje sześć osób

Funkcjonariusze przekazali, że w wypadku zginęli wszyscy pasażerowie obu pojazdów, łącznie sześć osób.

"Na miejsce pracują służby pod nadzorem brzeskiej prokuratury. Droga krajowa nr 39, za skrzyżowaniem z krajową 94 jest zablokowana" - dodano.

Funkcjonariusze policji zaapelowali o wybieranie alternatywnych tras wiodących przez Skarbimierz-Osiedle lub Zielęcice.

