Tragedia w Opolskiem. W zderzeniu zginęło sześć osób
Sześć osób zginęło w wypadku drogowym w Zielęcicach w woj. opolskim. Według wstępnych informacji w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło do pożaru. Ruch na skrzyżowaniu DK39 i DK94 jest zablokowany.
Do wypadku doszło na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94 w miejscowości Zielęcice o godzinie 6:30. Według wstępnych informacji w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło do pożaru.
W wypadku, jak poinformowała GDDKiA, zginęło sześć osób. Ruch na skrzyżowaniu DK39 i DK94 jest zablokowany.
O tragicznym zdarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Brzegu.
"Na drodze krajowej nr 39 (w rejonie skrzyżowania z DK 94) zderzyły się dwa pojazdy - volkswagen passat i ford kuga, którymi łącznie podróżowało 6 osób" - czytamy w komunikacie.
Zielęcice. Tragiczny wypadek, nie żyje sześć osób
Funkcjonariusze przekazali, że w wypadku zginęli wszyscy pasażerowie obu pojazdów, łącznie sześć osób.
"Na miejsce pracują służby pod nadzorem brzeskiej prokuratury. Droga krajowa nr 39, za skrzyżowaniem z krajową 94 jest zablokowana" - dodano.
Funkcjonariusze policji zaapelowali o wybieranie alternatywnych tras wiodących przez Skarbimierz-Osiedle lub Zielęcice.