W skrócie W wyniku wybuchu w południowej Moskwie zginęło dwóch policjantów oraz podejrzany mężczyzna.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej prowadzi śledztwo w sprawie zamachu na życie funkcjonariuszy i nielegalnego handlu ładunkami wybuchowymi.

Na miejscu zdarzenia trwają oględziny, przesłuchiwani są świadkowie oraz analizuje się monitoring.

Do eksplozji doszło w tym samym rejonie, gdzie w poniedziałek zginął rosyjski dowódca Fanił Sarwarow.

Do zdarzenia doszło w nocy z 23 na 24 grudnia na ulicy Jeleckiej w Moskwie, kiedy dwóch funkcjonariuszy rosyjskiej drogówki zauważyło podejrzanego mężczyznę zbliżającego się do radiowozu.

"Kiedy podeszli bliżej, aby zatrzymać podejrzaną osobę, doszło do wybuchu" - czytamy w oświadczeniu rosyjskiego komitetu śledczego.

Dodano, że w wyniku wybuchu zginęło dwóch funkcjonariuszy, a także podejrzany.

Doszło do niej na tej samej ulicy, gdzie w poniedziałek, na skutek innego wybuchu, śmierć poniósł rosyjski generał Fanił Sarwarow.

Rosja. Trzy osoby zginęły w wybuchu w Moskwie

Główny Wydział Śledczy Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej w Moskwie prowadzi śledztwo w tej sprawie na podstawie artykułów dotyczących zamachu na życie funkcjonariusza organów ścigania oraz nielegalnego handlu ładunkami wybuchowymi.

"Przewodniczący Komitetu Śledczego Rosji polecił doświadczonym ekspertom kryminalistycznym z centrali agencji włączenie się do śledztwa w celu szybkiego zidentyfikowania osób zaangażowanych w organizację i dokonanie przestępstwa, a także wszystkich jego okoliczności" - czytamy w komunikacie.

Na miejscu trwają oględziny oraz zbierany jest materiał do badań kryminalistycznych, w tym genetycznych.

Śledczy przesłuchują świadków i analizują nagrania z monitoringu.

Źródła: Reuters, TASS

