Wybuch w Moskwie. Odpalił ładunki, gdy podeszli funkcjonariusze
Trzy osoby zginęły w wybuchu w południowej Moskwie - przekazał rosyjski komitet śledczy. Wśród nich jest dwóch funkcjonariuszy policji. Do eksplozji doszło, kiedy policjanci próbowali zatrzymać podejrzanego mężczyznę na jednej z moskiewskich ulic. Do wybuchu dojść miało w tym samym rejonie, gdzie zginął ostatnio rosyjski generał major Fanił Sarwarow.
W skrócie
- W wyniku wybuchu w południowej Moskwie zginęło dwóch policjantów oraz podejrzany mężczyzna.
- Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej prowadzi śledztwo w sprawie zamachu na życie funkcjonariuszy i nielegalnego handlu ładunkami wybuchowymi.
- Na miejscu zdarzenia trwają oględziny, przesłuchiwani są świadkowie oraz analizuje się monitoring.
- Do eksplozji doszło w tym samym rejonie, gdzie w poniedziałek zginął rosyjski dowódca Fanił Sarwarow.
Do zdarzenia doszło w nocy z 23 na 24 grudnia na ulicy Jeleckiej w Moskwie, kiedy dwóch funkcjonariuszy rosyjskiej drogówki zauważyło podejrzanego mężczyznę zbliżającego się do radiowozu.
"Kiedy podeszli bliżej, aby zatrzymać podejrzaną osobę, doszło do wybuchu" - czytamy w oświadczeniu rosyjskiego komitetu śledczego.
Dodano, że w wyniku wybuchu zginęło dwóch funkcjonariuszy, a także podejrzany.
Doszło do niej na tej samej ulicy, gdzie w poniedziałek, na skutek innego wybuchu, śmierć poniósł rosyjski generał Fanił Sarwarow.
Rosja. Trzy osoby zginęły w wybuchu w Moskwie
Główny Wydział Śledczy Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej w Moskwie prowadzi śledztwo w tej sprawie na podstawie artykułów dotyczących zamachu na życie funkcjonariusza organów ścigania oraz nielegalnego handlu ładunkami wybuchowymi.
"Przewodniczący Komitetu Śledczego Rosji polecił doświadczonym ekspertom kryminalistycznym z centrali agencji włączenie się do śledztwa w celu szybkiego zidentyfikowania osób zaangażowanych w organizację i dokonanie przestępstwa, a także wszystkich jego okoliczności" - czytamy w komunikacie.
Na miejscu trwają oględziny oraz zbierany jest materiał do badań kryminalistycznych, w tym genetycznych.
Śledczy przesłuchują świadków i analizują nagrania z monitoringu.
Źródła: Reuters, TASS