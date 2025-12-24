Wybuch w Moskwie. Odpalił ładunki, gdy podeszli funkcjonariusze

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Trzy osoby zginęły w wybuchu w południowej Moskwie - przekazał rosyjski komitet śledczy. Wśród nich jest dwóch funkcjonariuszy policji. Do eksplozji doszło, kiedy policjanci próbowali zatrzymać podejrzanego mężczyznę na jednej z moskiewskich ulic. Do wybuchu dojść miało w tym samym rejonie, gdzie zginął ostatnio rosyjski generał major Fanił Sarwarow.

Po lewej oświetlony zabytkowy wieżowiec z panoramicznym widokiem na nocną część miasta. Po prawej nocna scena z udziałem kilku policyjnych radiowozów, samochodów cywilnych i migoczących sygnałów świetlnych, otoczona przez ludzi obserwujących zdarzenie.
Rosja. Trzy osoby zginęły w wybuchu w MoskwieKanał Shot | SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCYAFP

W skrócie

  • W wyniku wybuchu w południowej Moskwie zginęło dwóch policjantów oraz podejrzany mężczyzna.
  • Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej prowadzi śledztwo w sprawie zamachu na życie funkcjonariuszy i nielegalnego handlu ładunkami wybuchowymi.
  • Na miejscu zdarzenia trwają oględziny, przesłuchiwani są świadkowie oraz analizuje się monitoring.
  • Do eksplozji doszło w tym samym rejonie, gdzie w poniedziałek zginął rosyjski dowódca Fanił Sarwarow.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w nocy z 23 na 24 grudnia na ulicy Jeleckiej w Moskwie, kiedy dwóch funkcjonariuszy rosyjskiej drogówki zauważyło podejrzanego mężczyznę zbliżającego się do radiowozu.

"Kiedy podeszli bliżej, aby zatrzymać podejrzaną osobę, doszło do wybuchu" - czytamy w oświadczeniu rosyjskiego komitetu śledczego.

Dodano, że w wyniku wybuchu zginęło dwóch funkcjonariuszy, a także podejrzany.

Doszło do niej na tej samej ulicy, gdzie w poniedziałek, na skutek innego wybuchu, śmierć poniósł rosyjski generał Fanił Sarwarow.

Rosja. Trzy osoby zginęły w wybuchu w Moskwie

Główny Wydział Śledczy Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej w Moskwie prowadzi śledztwo w tej sprawie na podstawie artykułów dotyczących zamachu na życie funkcjonariusza organów ścigania oraz nielegalnego handlu ładunkami wybuchowymi.

"Przewodniczący Komitetu Śledczego Rosji polecił doświadczonym ekspertom kryminalistycznym z centrali agencji włączenie się do śledztwa w celu szybkiego zidentyfikowania osób zaangażowanych w organizację i dokonanie przestępstwa, a także wszystkich jego okoliczności" - czytamy w komunikacie.

Na miejscu trwają oględziny oraz zbierany jest materiał do badań kryminalistycznych, w tym genetycznych.

Śledczy przesłuchują świadków i analizują nagrania z monitoringu.

Źródła: Reuters, TASS

Zobacz również:

W laboratorium Permskiego Narodowego Politechniki Badawczej (PNRPU) doszło do eksplozji
Świat

Eksplozja na rosyjskim uniwersytecie. Są ofiary śmiertelne

Agata Sucharska
Agata Sucharska
Nowacka w "Gościu Wydarzeń" o wecie prezydenta: Obawiam się, że nie przeczytał ustawyPolsat News

Najnowsze