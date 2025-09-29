W nowym sondażu Instytut Badań Pollster dla "Super Ekspressu" Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 32,87 proc. To wzrost poparcia o 1,24 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu z początku września.

KO, Konfederacja i Nowa Lewica ze spadkiem poparcia. Najnowszy sondaż

Tym samym partia Jarosław Kaczyńskiego pozostawia w tyle Koalicję Obywatelską, na którą zagłosować chce 31,12 proc. badanych (spadek o 1,5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania).

Podium zamyka Konfederacja z lekkim spadkiem poparcia z 12,55 proc. do 11,81 proc.

Na czwartym miejscu plasuje się Nowa Lewica, na którą głos oddałoby 6,68 proc. badanych (spadek o 0,64 pkt.).

Partia Grzegorza Brauna zyskuje najwięcej. Nowy sondaż

Najwięcej w nowym zestawieniu zyskuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Może ona liczyć na 6,66 proc. To o 1,55 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Szóste miejsce zajęła Partia Razem - 4,52 proc. (spadek o 0,97 pkt proc.), a siódme Polska 2050 Szymona Hołowni - 4,14 proc. (wzrost o 0,69 pkt. proc.).

Zestawienie zamyka Polskie Stronnictwo Ludowe. Na ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza zagłosowałoby 1,48 proc. ankietowanych ( wzrost o 0,12 pkt proc.).

Na "inne ugrupowanie" chce zagłosować 0,60 proc. badanych.

Badanie zrealizowane zostało w dniach 27-28 września metodą CAWI na próbie 1026 dorosłych Polaków.

