PiS przed PO, ale najwięcej zyskuje Braun. Najnowszy sondaż
Prawo i Sprawiedliwość detronizuje Koalicję Obywatelską, ale najwięcej w zestawieniu zyskuje partia Grzegorza Brauna, na Konfederację Korony Polskiej zagłosowałoby 6,66 proc. badanych - wynika z nowego sondażu Instytut Badań Pollster.
W nowym sondażu Instytut Badań Pollster dla "Super Ekspressu" Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 32,87 proc. To wzrost poparcia o 1,24 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu z początku września.
KO, Konfederacja i Nowa Lewica ze spadkiem poparcia. Najnowszy sondaż
Tym samym partia Jarosław Kaczyńskiego pozostawia w tyle Koalicję Obywatelską, na którą zagłosować chce 31,12 proc. badanych (spadek o 1,5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania).
Podium zamyka Konfederacja z lekkim spadkiem poparcia z 12,55 proc. do 11,81 proc.
Na czwartym miejscu plasuje się Nowa Lewica, na którą głos oddałoby 6,68 proc. badanych (spadek o 0,64 pkt.).
Partia Grzegorza Brauna zyskuje najwięcej. Nowy sondaż
Najwięcej w nowym zestawieniu zyskuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Może ona liczyć na 6,66 proc. To o 1,55 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu.
Szóste miejsce zajęła Partia Razem - 4,52 proc. (spadek o 0,97 pkt proc.), a siódme Polska 2050 Szymona Hołowni - 4,14 proc. (wzrost o 0,69 pkt. proc.).
Zestawienie zamyka Polskie Stronnictwo Ludowe. Na ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza zagłosowałoby 1,48 proc. ankietowanych ( wzrost o 0,12 pkt proc.).
Na "inne ugrupowanie" chce zagłosować 0,60 proc. badanych.
Badanie zrealizowane zostało w dniach 27-28 września metodą CAWI na próbie 1026 dorosłych Polaków.