W skrócie Rada Bezpieczeństwa ONZ debatowała nad przyszłością porozumienia nuklearnego z Iranem oraz kwestią obowiązywania sankcji.

Zachód zarzuca Iranowi niewywiązywanie się ze zobowiązań i przywraca sankcje, podczas gdy Rosja i Iran twierdzą, że rezolucja straciła moc prawną.

UE apeluje o dalsze wysiłki dyplomatyczne i pełną współpracę Iranu z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej.

Jak podkreśliła zastępczyni sekretarza generalnego ONZ ds. politycznych Rosemary DiCarlo, najlepszym rozwiązaniem dla społeczności międzynarodowej pozostaje wynegocjowane porozumienie gwarantujące pokojowy charakter programu nuklearnego Iranu, w zamian za co Teheran otrzymałby złagodzenie sankcji.

Osią sporu jest legalność debat Rady Bezpieczeństwa dotyczących porozumienia nuklearnego z 2015 roku (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA), które ograniczało irański program nuklearny w zamian za zniesienie sankcji.

Sygnatariuszami JCPOA były Iran, pięciu stałych członków RB, Niemcy oraz Unia Europejska.

Część państw przywróciła sankcje na Teheran. To efekt irańskiego programu nuklearnego

Wtorkowe posiedzenie było pierwszym od momentu, gdy Francja, Niemcy i Wielka Brytania uruchomiły mechanizm automatycznego przywrócenia sankcji, tzw. snapback, uzasadniając to "istotnym niewywiązywaniem się" Iranu ze zobowiązań.

Państwa zachodnie, w tym USA, Wielka Brytania i Francja, przekonywały, że rezolucja leżąca u podstaw porozumienia nadal obowiązuje, a niewypełnianie zobowiązań przez Teheran "stanowi poważne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa".

Doradczyni w Departamencie Stanu USA Morgan Ortagus zaznaczyła, że rezolucja RB 2231 nie wygasła wraz z uruchomieniem "snapback", a stanowisko USA koncentruje się na przywróceniu pełnych i skutecznych ograniczeń wobec Iranu.

Dodała, że prezydent Donald Trump oferował Teheranowi rozwiązanie konfliktu środkami dyplomatycznymi, lecz zamiast z niej skorzystać Iran "wciąż wybiera konfrontację".

Dyskusja na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Rosja murem za Iranem

Ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Niebienzja ocenił, że agenda jest "nieistniejąca", a komitet JCPOA już nie funkcjonuje.

W opinii Iranu rezolucja 2231 wygasła 18 października 2025 r. i nie ma już mocy prawnej. Teheran oskarżył państwa zachodnie o "zniekształcanie" faktów i dezinformację.

Odmienne stanowisko przedstawiła UE będąca obserwatorem w ONZ. Jej przedstawicielka Hedda Samson podkreśliła, że przywrócenie sankcji nie może oznaczać końca dyplomacji. Wezwała Iran do pełnej współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej.

