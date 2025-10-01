W skrócie Sondaż Instytutu Badań Pollster wskazuje Radosława Sikorskiego jako najczęściej wybieranego następcę Donalda Tuska na stanowisku premiera, z poparciem 42 proc. respondentów.

Na kolejnych miejscach znaleźli się Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski, którzy zdobyli po 13 proc. wskazań, a Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał 10 proc..

Ekspert prof. Kazimierz Kik ocenia szanse Sikorskiego na bycie premierem jako niewielkie ze względu na brak silnego zaplecza w Platformie Obywatelskiej.

"Gdyby Donald Tusk ustąpił ze stanowiska, kto powinien zostać nowym szefem rządu?" - takie pytanie zadano ankietowanym w sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

W zestawieniu pojawiło się sześciu kandydatów z partii tworzących Koalicję 15 Października. Najwięcej wskazań (42 proc.) otrzymał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Kto może zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera? Nowy sondaż

Za szefem polskiej dyplomacji uplasowali się: marszałek Sejmu Szymon Hołownia i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (obaj po 13 proc.).

10 proc. respondentów jako potencjalnego następcę Tuska na fotelu premiera wskazało szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

3 proc. dostał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, a 2 proc. lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Blisko jedna piąta badanych (18 proc.) wybrała odpowiedź "ktoś inny".

Radosław Sikorski na premiera? Ekspert: Szanse są niewielkie

- Nie dziwię się wynikowi badania, ponieważ Sikorski to jedyny profesjonalny minister w obecnym rządzie - ocenił wyniki sondażu w rozmowie z "Super Expressem" politolog prof. Kazimierz Kik.

Ekspert zaznaczył, że szanse Sikorskiego na funkcję premiera są niewielkie, ponieważ "nie ma znaczącej grupy zwolenników w samej Platformie Obywatelskiej".

Badanie zostało wykonane w dniach 27-28 września na próbie 1026 dorosłych Polaków.

Padło pytanie o ocenę pracy premiera Tuska. Przeważają negatywne opinie

W innym sondażu, zrealizowanym przez pracownię IBRiS na zlecenie Onetu, zapytano Polaków, jak oceniają dotychczasową działalność premiera Tuska.

41,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 11,6 proc. "raczej źle". Opcję "zdecydowanie dobrze" zaznaczyło 15,7 proc. osób, a "raczej dobrze" - 24 proc. Niezdecydowanych było 7,1 proc.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało zrealizowane w dniach 19-20 września 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

